Rocío Corriàs, escritora: "Puedo cobrar hasta 5.000 euros por escribir libros para otros autores; hay casos de personajes mediáticos que ponen obras a la venta y no lo han escrito ellos"

La autora explica en qué consiste el oficio de 'ghostwriter' y asegura que puede llegar a trabajar hasta en 7 novelas a la vez...

#5 minoch4 *
Ghost no ,q poyas, negro de toda la vida ,q manía
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Pues deben ser autores de primera línea porque por lo que dicen algunos, eso no lo gana casi ninguno con un libro.

Claro, que ahora que lo pienso, también pueden ser las Memorias de Bertín Osborne o la autobiografía de un torero.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
ella 5.000 euros y el premiado 1 millón de euros... Sonsoles, Juan, Juanma... las editoriales no buscan escritores, buscan ventas, gente mediática ya conocida. ya no se dedican a dar a conocer a nuevas voces, a nuevos escritores
RamonMercader #4 RamonMercader *
#1 dudo mucho que se lo hayan apoquinado. Algo le habran dado (o simplemente al ganarlo venderá mas), pero me juego algo a que simplemente lo han pactado así, sin dinero. Si nó no le veo sentido, por mucho que quieran promocionar al tio ese.

Eso o de verdad lo ha ganado sin que supieran quien estaba detrás de pseudonimo. Pero antes me creo que todo es una conspiración alienigena.
#8 soberao
#7 Y al revés, gente que aprovecha su imagen política para escribir libros que no compra nadie, ni nadie va a leer pero sirve para mantener vivo el personaje, como cuando Rajoy escribió un libro, o como el caso de Sánchez Dragó, que siempre fue de intelectual pero solo era un vividor.
O cuando Ana Rosa se metió a escritora, que tuvo una carrera meteórica por breve y por plagiadora. Y lo mismo para "consagrados" como Perez Reverte, que Assange tuvo una discusión sobre esto.
#3 soberao *
Hemeroteca: Sanchez Dragó reconoce ante Ana Botella que le escriben los libros: www.youtube.com/watch?v=qyKVGQb6kro
(La cara de Ana Botella aguantándolo, esperando que se calle y empiece la entrevista para terminar e irse a su casa, que tío más pedante no lo aguantaban ni su gente xD)
rusito #7 rusito
#3 Muchos escritores bestsellers en España son así; venden porque han creado un personaje, no por talento literario.
Bryson #10 Bryson
#7 ¿Te refieres a Pérez Reverte al que ya han pillado dos veces en juicios por plagio?
#6 angar300
Unos les escriben los libros, otros les hacen las carreras, y cuando ocupan un cargo público... otros pagan con su vida su ineptitud manifiesta.
#9 Samaritan *
Tengo una amiga que se dedica a lo mismo. Nunca me ha dicho para quien ha escrito por secreto profesional, pero me comento que algunos eran famosetes.
