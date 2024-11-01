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El robot que persigue a los jabalíes en Polonia tiene nombre, es 'influencer' y toda una celebridad en el país

El robot que persigue a los jabalíes en Polonia tiene nombre, es 'influencer' y toda una celebridad en el país

En las calles de Varsovia, capital de Polonia, pudo verse hace unos días a un robot humanoide persiguiendo a una manada de jabalíes gritando "¡Fuera!" en polaco. En solo 45 días desde su debut en redes, Edward ha superado los 1.500 millones de visualizaciones en redes sociales. Cuenta con decenas de miles de seguidores en Instagram y más de 100.000 en TikTok, donde publica contenido sobre su "vida diaria". Ha aparecido en programas como Dzień Dobry TVN, ha bailado con la famosa presentadora polaca Dorota Wellman y ha sido invitado a eventos.

| etiquetas: robot , jabalíes , polonia
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4 comentarios
8 0 0 K 146 ocio
Nitanmal #1 Nitanmal
Esto solo es el comienzo. De aquí a dos años la mitad de los famosos serán reemplazados por robots. En 5, el total de los espectadores también serán bots...
2 K 40
#4 Seat127
#1 Johnny 5 for president!!!!
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traviesvs_maximvs #2 traviesvs_maximvs
Si hacen uno para comerciales a puerta fria y testigos de jehova me pillo media docena.
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orangutan #3 orangutan
#2 Los robots serán los futuros comerciales a puerta fría
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menéame