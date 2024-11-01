edición general
El robot Atlas de Boston Dynamics ya hace backflips dinámicos

Aunque aún comete errores, el robot Atlas de Boston Dynamics ya es capaz de ejecutar maniobras complejas con suspensiones aereas.

9 comentarios
RamonMercader #1 RamonMercader
Genial, super útil. Cuando acaben con esto a ver si le enseñan a arrancar malas hierbas sin joder las plantas, sembrar patatas, etc... que me vendría de lujo pa la huerta
#2 sliana
Bueno, ya es un hecho, me han sustituido, soy incapaz de hacerlo. Se van a forrar.
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Que bien, ahora también dejarán sin trabajo a los del circo del sol.
Benzo #4 Benzo *
Esas acrobacias me recuerdan a una escena de Pris (Blade Runner). :-O

www.youtube.com/watch?v=OsG06XnEJTg
GeneWilder #7 GeneWilder
#4 Si sacan uno así, me lo compro.
GeneWilder #5 GeneWilder
Qué puto mal rollo me da.
hakcer_dislexico #8 hakcer_dislexico
Guay, asi podra perseguirnos mejor para exterminarnos ...
nopolar #9 nopolar
Pues tiene que gastar un dineral en suelas de goma, se deshacen a tiras cada vez que cae con fuerza sobre los pies.
