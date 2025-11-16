edición general
Robo en el Museo Romano de Lausana-Vidy, decenas de piezas de oro sustraídas [ENG]

El Museo Romano de Lausana-Vidy ha sido saqueado. Dos individuos entraron el martes en el edificio poco antes de su cierre y se llevaron decenas de objetos de oro de valor arqueológico después de haber inmovilizado al guardia de seguridad. Los autores siguen a la fuga.

themarquesito #1 themarquesito
Se ha puesto de moda esto de robar en museos
snowdenknows #16 snowdenknows
#2 busca al menos otra mas de ese año para igualar estadistica xD
woody_alien #4 woody_alien
#1 Los museos, a no ser que tengan mucho presupuesto, suelen tener unas medidas de seguridad bastante mediocres.
EmuAGR #6 EmuAGR
#4 Y teniendo mucho presupuesto también. :palm:
Format_C #8 Format_C
#6 pass: louvre
chu #5 chu
#1 ¿Tendrá relación con el declive del poder adquisitivo de las clases populares y el aumento del de los más ricos, que son los que compran estás piezas y ahora se creen por encima de todo?
EmuAGR #7 EmuAGR *
#5 No creo, más bien se debe al aumento del valor del oro, impunidad percibida y que fundir los legados históricos no deja pruebas.
karlos_ #9 karlos_
#7 Pues lo mismo estais diciendo.

Si puedes tener un vida digna trabajando porque te vas arriesgar a perderlo todo.

Ya no hablamos de trabaja duro y subiras o meritocracia. Hablamos que trabajando ni sobrevives.

Pues la gente se va a las alternativas. Drogas, prostitución, robos con y sin violencia, etc ...
#14 eipoc *
#9 exacto, es importante señalar y recopilar las consecuencias de la escasez de dinero de la gente. Esa falta de dinero viene motivada por el capitalismo, su sistema de extracción de recursos del oueblo para engordar los bolsillos de la burguesía, de sus oligarcas. En un sistema socialista el reparto es como en su momento la URSS o como ahora en China, que se refleja en la sociedad y saca de la pobreza a 800 millones de personas. China en 20 años avanza lo que a nosotros nos cuesta un siglo.
AMDK6III #11 AMDK6III
#1 Y por eso la educación es tan importante.
Si hubiesen atendido más en clase de Historia, sabrían que el valor histórico que tienen estas piezas es incalculable, de que no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar.

De todas maneras, Suiza es un país muy pesetero, no me sorprende.
snowdenknows #15 snowdenknows
#1 la decadencia y pobreza de la sociedad
#3 concentrado
Desde que Trump es presidente, aumentan los robos de piezas de oro. Sospechoso.
#10 Karayazgz
#3 para forrar la Casa Blanca.
Fuera de bromas, no me extrañaría que las tuviera él...
mecha #13 mecha *
#3 #10 #12 mientras tanto, en la casa blanca...

El despacho oval es decorado con moldes de Home Depot pintados con spray dorado. Trump mantiene que es oro real 24k:
www.youtube.com/watch?v=AIoxg6aSIso
#17 Karayazgz
#13 claro. La casa blanca de cartón piedra. Las piezas de verdad se las ha llevado él a casa...
#12 coldchiliandhotchilly
#3 el otro día fue el presidente sirio de costal al despacho “oral” , y causalmente robaron estatuas de oro www.elmundo.es/internacional/2025/11/16/6915eef9e85ece7a208b45b9.html
