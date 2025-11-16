Robo en el Museo Romano de Lausana-Vidy, decenas de piezas de oro sustraídas [ENG]

El Museo Romano de Lausana-Vidy ha sido saqueado. Dos individuos entraron el martes en el edificio poco antes de su cierre y se llevaron decenas de objetos de oro de valor arqueológico después de haber inmovilizado al guardia de seguridad. Los autores siguen a la fuga.
Si puedes tener un vida digna trabajando porque te vas arriesgar a perderlo todo.
Ya no hablamos de trabaja duro y subiras o meritocracia. Hablamos que trabajando ni sobrevives.
Pues la gente se va a las alternativas. Drogas, prostitución, robos con y sin violencia, etc ...
Si hubiesen atendido más en clase de Historia, sabrían que el valor histórico que tienen estas piezas es incalculable, de que no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar.
De todas maneras, Suiza es un país muy pesetero, no me sorprende.
Fuera de bromas, no me extrañaría que las tuviera él...
El despacho oval es decorado con moldes de Home Depot pintados con spray dorado. Trump mantiene que es oro real 24k:
