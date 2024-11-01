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Robles denuncia la violencia sufrida por el casco azul español en Líbano: "Es una violación del derecho internacional"

Robles denuncia la violencia sufrida por el casco azul español en Líbano: "Es una violación del derecho internacional"

La ministra ha reafirmado el compromiso y la firmeza de España contra el "enorme dolor" producido

| etiquetas: israel , eeuu , líbano , españa , soldado , atacado , fdi , derecho internacional
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3 comentarios
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Spirito #1 Spirito *
La portavoz del PP, al parecer también sufre mucho en los controles de la guardia civil. 8-D
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#2 Dav3n
#1 Esa no sé, pero a Robles también se la ve muy muy consternada.

Me imagino este dilema con los rusos y me vienen otras reacciones a la cabeza, pero en toda Europa.
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#3 fremen11
#2 Ha tardado tiempo en pronunciarse....
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menéame