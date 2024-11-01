·
9743
clics
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
13019
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
6992
clics
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
6702
clics
Por qué los pobres votan a la derecha
5819
clics
Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia
más votadas
410
Una croqueta que iba a la basura costará 40.000 euros a Mercadona tras un despido desproporcionado a un trabajador con 16 años de expediente impecable
472
Teva, la empresa israelí acusada de hacer pruebas con presos palestinos a la que se enfrenta un médico andaluz
443
La Generalitat afea a Abogados Cristianos que siga recurriendo la eutanasia de Noelia: "Su única finalidad es conseguir que la paciente desista"
323
Un jefe de Emergencias guardó imágenes de la llegada de Mazón al edificio del Cecopi: “No se eliminaron”
484
Los contratos de formación no podrán pagarse por debajo del salario mínimo. La mejor noticia es que el cambio entra en vigor este mes
15
meneos
33
clics
Roban unos 20.000 proyectiles de munición al ejército alemán
Las primeras investigaciones indican que una empresa de transporte civil dejó la carga sensible en un aparcamiento sin vigilancia en Sajonia-Anhalt, reporta Spiegel Online.
etiquetas
robo
municiones
alemania
12
3
0
278
actualidad
7 comentarios
12
3
0
278
actualidad
#4
Supercinexin
Nunca atribuyas a la estupidez lo que puede ser explicado por la maldad. ¿Dejar miles de municiones desatendidas en un parking sin vigilar? Eso estaba preparado para que alguien recogiera la carga.
Aunque en general pone de relieve también lo inútiles que pueden llegar a ser los alemanes. Porque ahí hay muchos responsables que no han hecho su trabajo. Vagos e inútiles.
5
77
#5
Jakeukalane
#4
me has robado el comentario, parece una entrega.
1
28
#3
Herumel
German efficiency, seal of approval
1
28
#6
Atusateelpelo
Seguro que fueron los rusos para que no llegasen a Ucrania.
Porque al final siempre son los rusos.
0
17
#2
Veelicus
Ya sabemos que han sido rusos...
0
11
#7
millanin
Igual están montando otro gladio para convencernos de la necesidad de rearmarnos.
0
7
#1
desastrecolosal
Uff, suena a Mafia norteafricana con sede en Bruselas.
0
6
