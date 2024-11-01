edición general
Roban unos 20.000 proyectiles de munición al ejército alemán

Las primeras investigaciones indican que una empresa de transporte civil dejó la carga sensible en un aparcamiento sin vigilancia en Sajonia-Anhalt, reporta Spiegel Online.

Supercinexin #4 Supercinexin
Nunca atribuyas a la estupidez lo que puede ser explicado por la maldad. ¿Dejar miles de municiones desatendidas en un parking sin vigilar? Eso estaba preparado para que alguien recogiera la carga.

Aunque en general pone de relieve también lo inútiles que pueden llegar a ser los alemanes. Porque ahí hay muchos responsables que no han hecho su trabajo. Vagos e inútiles.
Jakeukalane #5 Jakeukalane
#4 me has robado el comentario, parece una entrega.
Herumel #3 Herumel
German efficiency, seal of approval
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Seguro que fueron los rusos para que no llegasen a Ucrania.

Porque al final siempre son los rusos. :troll:
Veelicus #2 Veelicus
Ya sabemos que han sido rusos...
millanin #7 millanin
Igual están montando otro gladio para convencernos de la necesidad de rearmarnos.
desastrecolosal #1 desastrecolosal
Uff, suena a Mafia norteafricana con sede en Bruselas.:roll:
