El roaming gratis de la Unión Europea crece en 2026: Ucrania y Moldavia logran un acuerdo sin precedentes

Desde el 1 de enero Ucrania y Moldavia están en la zona de roaming gratuito. Lo que está en juego aquí no es solo el ahorro de unos euros en la factura durante unas vacaciones. Se trata de un salvavidas de comunicación para millones de refugiados, una herramienta de integración para la diáspora y, sobre todo, un precedente legal único. Por primera vez, países que no son miembros de la UE ni del EEE se sentarán a la mesa del Mercado Único Digital.

Pertinax #1 Pertinax
Cualquier apoyo es poco.
antesdarle #3 antesdarle
Excelentes noticias
Ominous #5 Ominous
Andorra por favor... Da igual si es Unión Europea o no.
#2 gadish
Yupi, ahora 15 personas disfrurarán de ello!

El roaming de europa es una maravilla en europa. Que se unas paìses está bien, pero entre la europa de los 27 y los 27+moldavia y ucrania.....
Si fuese con suiza seria otra cosa.
Cantro #4 Cantro
#2 Mi compañía lo ofrecía en Suiza y Lietchtenstein
#6 gadish
#4 pero no es obligatorio. La mia tiene esos y otros, es cómodo ciertamente.
