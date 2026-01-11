edición general
Riki Blanco: a ver cómo le decís a vuestros hijos que no hagan bullying

cocolisto #1 cocolisto
Siempre me lo he preguntado. Cuando veo a esos personajes públicos vociferando, insultando y difundiendo odios ¿que ejemplo y que pensarán sus hijos, familiares, amigos?. ¿Como quieren crear una sociedad digna de tal nombre?Peores que los mandriles, son un error-horror social.
