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El riesgo de liberar al verdadero Milei

El riesgo de liberar al verdadero Milei

La desinhibición de Javier Milei más su obsesión por la red X, permiten una bitácora bastante exacta de sus estados de ánimo, el uso de su tiempo de trabajo y hasta sus problemas para conciliar el sueño. En marzo, por ejemplo, tuiteó o retuiteó 6.596 mensajes, a razón de 213 cada 24 horas. Eso le demandó un promedio diario de 2 horas y 31 minutos. En los primeros diez días de abril lleva publicados una media de 248 por día.

| etiquetas: riesgo , liberar , verdadero , milei , obsesión , x , mensajes
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2 comentarios
6 1 0 K 84 politica
letra #1 letra
Éste va a explotar un día en directo, como los de Scanners, de Cronenberg.
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Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
El jueves pasado estuvo más de 4 horas en Twitter.
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menéame