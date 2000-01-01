El riesgo anticipado del “Efecto 2038”: ¿podría el fallo estallar incluso en 2037?

Un reciente experimento en el Museo Nacional de la Computación del Reino Unido advierte algo insólito: el conocido como Efecto 2038 –también denominado Epochalipsis– podría manifestarse antes de lo previsto, empezando en realidad en 2037. Este hallazgo plantea dudas serias sobre la confiabilidad de sistemas embebidos, software antiguo y arquitecturas basadas en Unix que aún dependen de time_t de 32 bits.
Bueno, pero no os despistéis que luego ya vemos lo que pasa. ¿Abristeis un ticket en Jira?
De este me libro, pero del anterior fue una locura