El riesgo anticipado del “Efecto 2038”: ¿podría el fallo estallar incluso en 2037?

Un reciente experimento en el Museo Nacional de la Computación del Reino Unido advierte algo insólito: el conocido como Efecto 2038 –también denominado Epochalipsis– podría manifestarse antes de lo previsto, empezando en realidad en 2037. Este hallazgo plantea dudas serias sobre la confiabilidad de sistemas embebidos, software antiguo y arquitecturas basadas en Unix que aún dependen de time_t de 32 bits.

| etiquetas: epochalipsis , efecto 2038 , 2038 , linux , time_t , unix , año 2000 , y2k
10 comentarios
Comentarios destacados:    
Cuñado #1 Cuñado
en arquitecturas de 64 bits el problema desaparece porque usan time_t de 64 bits, capaz de representar fechas hasta dentro de 292 000 millones de años

Bueno, pero no os despistéis que luego ya vemos lo que pasa. ¿Abristeis un ticket en Jira?
#2 nomeves
#1 Yo lo abrí en Osticket :-)
#5 diablos_maiq
#1 ¿me tomas por jordi hurtado?
Cuñado #6 Cuñado
#5 Ésta se la vamos a dejar pasar. El pobre ya tiene lo suyo con el "BC problem". No hay una aplicación en toda la administración pública que admita fechas de nacimiento de A. de C.
Veelicus #8 Veelicus
#1 Si esta bien programado si, si no tampoco
Tito_Keith #3 Tito_Keith
¿se van a volver a caer los aviones como en el 2000?
Apotropeo #10 Apotropeo
#3 si son Boeing, quizás
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Espero estar jubilado
borteixo #7 borteixo
#4 al paso que vamos lo dudo.
asturvulpes #9 asturvulpes *
#4 me sumo.
De este me libro, pero del anterior fue una locura {0x1f635}
