Richard Feynman "Fun to Imagine" completo 1983 [ENG]

Los seis episodios e historias originales de “Fun to Imagine” en un solo video: un total de 66 minutos. Richard Feynman fue un físico teórico y un amante de la vida que, entre muchos otros logros, ganó el Premio Nobel en 1965 por su trabajo en electrodinámica cuántica. Aquí se divierte pensando en voz alta sobre la naturaleza de la Naturaleza… Grabado originalmente en película de 16 mm en la casa de Feynman en Altadena, California, en 1983, y emitido por primera vez en BBC2.