RFK Jr. dice que lanzará un podcast para exponer las "mentiras" que han enfermado a los estadounidenses [EN]

Con música inquietante de fondo, Kennedy presentó su nuevo podcast como una nueva forma de exponer la corrupción y las mentiras que han enfermado a los estadounidenses: "vamos a dar a conocer los nombres de las fuerzas que obstaculizan el camino hacia la salud pública". Los críticos sugirieron que el programa se usaría para difundir falsedades: "es simplemente otro canal oficial para difundir desinformación que inyectará teorías conspirativas aún más peligrosas en los medios de comunicación".