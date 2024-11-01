RFK Jr. dice que lanzará un podcast para exponer las "mentiras" que han enfermado a los estadounidenses [EN]

Con música inquietante de fondo, Kennedy presentó su nuevo podcast como una nueva forma de exponer la corrupción y las mentiras que han enfermado a los estadounidenses: "vamos a dar a conocer los nombres de las fuerzas que obstaculizan el camino hacia la salud pública". Los críticos sugirieron que el programa se usaría para difundir falsedades: "es simplemente otro canal oficial para difundir desinformación que inyectará teorías conspirativas aún más peligrosas en los medios de comunicación".
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El estudio calculó que la exposición al plomo ha provocado una pérdida acumulada de 824 millones de puntos de CI en la población estadounidense desde la década de 1940.
Paper: March 7, 2022 - Half of US population exposed to adverse lead levels in early childhood
Enlace: PNAS - doi.org/10.1073/pnas.2118631119