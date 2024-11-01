Los Reyes viajarán este martes a Córdoba tras el accidente ferroviario de Adamuz

Felipe VI se ha mantenido informado en todo momento desde que se produjo el siniestro, en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. En este sentido, según han precisado las fuentes, para poder estar en Córdoba los Reyes adelantarán su regreso desde Atenas y no participarán en la recepción que está prevista tras al funeral en la catedral metropolitana y el entierro en el cementerio real de Tatoi...