Los Reyes viajarán este martes a Córdoba tras el accidente ferroviario de Adamuz

Felipe VI se ha mantenido informado en todo momento desde que se produjo el siniestro, en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. En este sentido, según han precisado las fuentes, para poder estar en Córdoba los Reyes adelantarán su regreso desde Atenas y no participarán en la recepción que está prevista tras al funeral en la catedral metropolitana y el entierro en el cementerio real de Tatoi...

Andreham #2 Andreham
Y qué pinta el preparao ahí.

Lo único que va a hacer es gastar dinero que podría haberse usado para evitar la desgracia o que podrá usarse para ayudar a las familias que queden destrozadas por pérdidas.
#5 groucha
#2 Hay un poco de comentario en tu demagogia...
ahotsa #6 ahotsa
#2 Creo que no ha desayunado del disgusto. Ella no sé porque ni desayuna ni na.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Además, como consecuencia de su desplazamiento a Córdoba, del que por ahora no se han dado más detalles, se verá cancelada la entrega de las medallas de oro en las Bellas Artes 2024 que se iba a celebrar en Toledo.
#4 oscarcr80
Hay que hacerse la foto y fingir consternación.
dark_soul #3 dark_soul
Que horror. Van a esparcir su inmundicia de parecer ciudadanos
