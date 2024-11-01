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Una reyerta en el Metro de Gregorio Marañón deja ocho detenidos y dos heridos por arma blanca

Una reyerta en el Metro de Gregorio Marañón deja ocho detenidos y dos heridos por arma blanca

La pelea comenzó en un vagón de suburbano y continuó en el andén.

| etiquetas: violencia , madrid , apuñalamientos
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Pertinax #1 Pertinax *
Esta estación se inauguró en 1998, así que aquí lo de los 80 no aplica. :troll:
4 K 69
#6 Icelandpeople
#1 Hay que volver definitivamente al s. XVIII.
2 K 25
josde #5 josde
Fue entre los componentes de dos bandas latinas.
1 K 31
KoLoRo #2 KoLoRo
reyerta

Espero que esten preparados en el hospital para las visitas de familiares...
2 K 20
#3 Icelandpeople
#2 Las reyertas en Madrid tienen nuevos actores.
1 K 29
yoma #4 yoma
#2 Creo que fue entre bandas juveniles. La palabra reyerta no siempre tiene el significado que tú la quieres dar. :troll:
1 K 32
KoLoRo #9 KoLoRo
#4 Por favor, me preocupo de los heridos y que puedan ser visitados. :troll:
0 K 7
Sawyer76 #8 Sawyer76
Creo que estaban discutiendo la mejor manera de pagar nuestras pensiones y se calentó la cosa.
1 K 18
Chepacoletariado #13 Chepacoletariado
Los ilustrados meneantes dicen que en los 80 era peor. Así que debemos de dar las gracias, sobre todo a Sanxe, por el bonito país que se nos está quedando
1 K 18
#10 Pitchford
A estas bandas sí que tenía que cachearlas la policía con prioridad sobre los jubilados.
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josde #11 josde
#10 Cachearlas, lo que tenían que hacer es expulsar a sus componentes a sus países de origen.
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GeneWilder #12 GeneWilder
En cinco años máximo esto no va a poder ser ya revertido. Nuestros gestores están destruyendo España.
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#7 Edwin.r
Podría ser perfectamente el transmilenio de Bogotá
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