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Una reyerta en el Metro de Gregorio Marañón deja ocho detenidos y dos heridos por arma blanca
La pelea comenzó en un vagón de suburbano y continuó en el andén.
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:
violencia
,
madrid
,
apuñalamientos
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#1
Pertinax
*
Esta estación se inauguró en 1998, así que aquí lo de los 80 no aplica.
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#6
Icelandpeople
#1
Hay que volver definitivamente al s. XVIII.
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#5
josde
Fue entre los componentes de dos bandas latinas.
1
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31
#2
KoLoRo
reyerta
Espero que esten preparados en el hospital para las visitas de familiares...
2
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#3
Icelandpeople
#2
Las reyertas en Madrid tienen nuevos actores.
1
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#4
yoma
#2
Creo que fue entre bandas juveniles. La palabra reyerta no siempre tiene el significado que tú la quieres dar.
1
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#9
KoLoRo
#4
Por favor, me preocupo de los heridos y que puedan ser visitados.
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#8
Sawyer76
Creo que estaban discutiendo la mejor manera de pagar nuestras pensiones y se calentó la cosa.
1
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#13
Chepacoletariado
Los ilustrados meneantes dicen que en los 80 era peor. Así que debemos de dar las gracias, sobre todo a Sanxe, por el bonito país que se nos está quedando
1
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#10
Pitchford
A estas bandas sí que tenía que cachearlas la policía con prioridad sobre los jubilados.
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#11
josde
#10
Cachearlas, lo que tenían que hacer es expulsar a sus componentes a sus países de origen.
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#12
GeneWilder
En cinco años máximo esto no va a poder ser ya revertido. Nuestros gestores están destruyendo España.
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#7
Edwin.r
Podría ser perfectamente el transmilenio de Bogotá
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Espero que esten preparados en el hospital para las visitas de familiares...