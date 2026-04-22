El rey Harald V de Noruega ya prepara su funeral: el sarcófago de 20 millones en el que será enterrado junto a la reina Sonia

El padre del príncipe Haakon de Noruega se encuentra supervisando todos los detalles de lo que podría ser un último adiós con tintes egipcios. Para la prensa internacional, no hay mayor síntoma del fin de una era que el momento en que un monarca comienza a diseñar su propia eternidad. Mientras en España el destino final de Juan Carlos I sigue siendo un debate silencioso, en el norte de Europa la transparencia marca la pauta. La noticia ha saltado a los titulares globales: el rey Harald de Noruega ya prepara minuciosamente su funeral