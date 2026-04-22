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El rey Harald V de Noruega ya prepara su funeral: el sarcófago de 20 millones en el que será enterrado junto a la reina Sonia

El rey Harald V de Noruega ya prepara su funeral: el sarcófago de 20 millones en el que será enterrado junto a la reina Sonia

El padre del príncipe Haakon de Noruega se encuentra supervisando todos los detalles de lo que podría ser un último adiós con tintes egipcios. Para la prensa internacional, no hay mayor síntoma del fin de una era que el momento en que un monarca comienza a diseñar su propia eternidad. Mientras en España el destino final de Juan Carlos I sigue siendo un debate silencioso, en el norte de Europa la transparencia marca la pauta. La noticia ha saltado a los titulares globales: el rey Harald de Noruega ya prepara minuciosamente su funeral

| etiquetas: rey , harald v , prepara , funeral
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6 comentarios
3 0 0 K 40 cultura
TripleXXX #2 TripleXXX
Vaya asco, que se lo echen a los cochinos y los millones para el pueblo.

Nadie como los bolchevikes para exterminar la plaga de la monarquía.
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EGraf #6 EGraf
20 millones de qué? de palitos? de granos de arena? de bloques de piedra?

PD: no, no son euros, son coronas suecas
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#5 pirat
Una lacra y lastre.
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#1 Donlixo
Lo entierran junto a Sofía y a Juancas le da igual...:troll:
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Paracelso #3 Paracelso
#1 La dislexia te juega una mala pasada...
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Kantinero #4 Kantinero
Los hay que no son Reyes y se llevan eso y mucho más, que se jodan todos
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menéame