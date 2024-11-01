·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
31

57

Revuelta se radicaliza tras romper con Vox y difunde sin tapujos ideas racistas y a favor de la dictadura
La organización juvenil, inmersa en una fuerte polémica a raíz del presunto desvío de fondos de la DANA, apuesta ahora por la salvación de los "blancos" en Europa.

etiquetas:

revuelta
,
blancos
,
vox
,
dana
,
chorizos
,
dictadura
,
racistas
25
6
1
K
326
politica
11 comentarios
25
6
1
K
326
politica
#2
ostiayajoder
NO.....
Osea q ahora q no tienen q fingir, resulta q son racistas y franquistas??????
NO ME LO OUEDO CREER!!!
Y yo q confiaba en q el dinero q les done en la Dana y cuandi el volcab de La Palma iba a ser bien gestionado....
Q decepcion....
Lol
10
K
138
#3
ElFascismoMata
#2
Te me has adelantado, iba a decir casi lo mismo, que ahora que "oficialmente" ya no son un satélite de VOX, se pueden quitar la careta y decir lo que piensan sin tener que parecer medio anormales, ya pueden demostrar que son totalmente anormales.
3
K
33
#8
yoma
*
#2
Los fachas haciendo cosas de fachas, nada nuevo cara al sol.
2
K
43
#4
Verdaderofalso
Ahora que ya no tienen correa pueden demostrar quienes son?
2
K
53
#1
elGude
Nada, chiquilladas
1
K
37
#6
Supercinexin
Los fachas moderados, se largaron hace tiempo de Vox (Monasterio/Espinosa y los suyos). Los fachas locos, también se piraron de portazo y montando sainetes (Olona, Seguí...). Ahora los cachorros neonazis también se largan cagándose en ellos. ¿Y éste es el partido favorito de los jóvenes y blablabla? No se lo cree ni su puta madre. Santi, aparte de algunos cazadores, algunos polis y guardias Despistaos y el primo de mi mujer en su pueblo de Cuenca, ¿quién queda a tu lado? ¿A quién más tienes todavía engañado?
1
K
33
#5
YSiguesLeyendo
antes creía en el amor libre y en un mundo sin fronteras? no, verdad? y utilizaba palabras en clave para no parecer lo que es? no, verdad? pues entonces dónde está la noticia?
1
K
28
#7
Harkon
Romper con Vox dicen, si hay integrantes de Vox metidos en esa basura de organización
0
K
16
#11
Milmariposas
Estos se hacen el test de adn de MyHeritage y les explota la única neurona que tienen.
0
K
12
#9
kreepie
Normal, se alejan de ellos porque Vox son la derechita cobarde.
0
K
11
#10
loborojo
Echarles más donaciones a los jóvenes patriotas que se les ha acabado la coca y están nerviosos
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
