Revuelta se radicaliza tras romper con Vox y difunde sin tapujos ideas racistas y a favor de la dictadura

La organización juvenil, inmersa en una fuerte polémica a raíz del presunto desvío de fondos de la DANA, apuesta ahora por la salvación de los "blancos" en Europa.

ostiayajoder #2 ostiayajoder
NO.....

Osea q ahora q no tienen q fingir, resulta q son racistas y franquistas??????

NO ME LO OUEDO CREER!!!

Y yo q confiaba en q el dinero q les done en la Dana y cuandi el volcab de La Palma iba a ser bien gestionado....

Q decepcion....

Lol
#3 ElFascismoMata
#2 Te me has adelantado, iba a decir casi lo mismo, que ahora que "oficialmente" ya no son un satélite de VOX, se pueden quitar la careta y decir lo que piensan sin tener que parecer medio anormales, ya pueden demostrar que son totalmente anormales.
yoma #8 yoma *
#2 Los fachas haciendo cosas de fachas, nada nuevo cara al sol. :troll:
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Ahora que ya no tienen correa pueden demostrar quienes son? xD xD
elGude #1 elGude
Nada, chiquilladas
Supercinexin #6 Supercinexin
Los fachas moderados, se largaron hace tiempo de Vox (Monasterio/Espinosa y los suyos). Los fachas locos, también se piraron de portazo y montando sainetes (Olona, Seguí...). Ahora los cachorros neonazis también se largan cagándose en ellos. ¿Y éste es el partido favorito de los jóvenes y blablabla? No se lo cree ni su puta madre. Santi, aparte de algunos cazadores, algunos polis y guardias Despistaos y el primo de mi mujer en su pueblo de Cuenca, ¿quién queda a tu lado? ¿A quién más tienes todavía engañado?
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
antes creía en el amor libre y en un mundo sin fronteras? no, verdad? y utilizaba palabras en clave para no parecer lo que es? no, verdad? pues entonces dónde está la noticia?
Harkon #7 Harkon
Romper con Vox dicen, si hay integrantes de Vox metidos en esa basura de organización xD
Milmariposas #11 Milmariposas
Estos se hacen el test de adn de MyHeritage y les explota la única neurona que tienen.
kreepie #9 kreepie
Normal, se alejan de ellos porque Vox son la derechita cobarde.
loborojo #10 loborojo
Echarles más donaciones a los jóvenes patriotas que se les ha acabado la coca y están nerviosos
