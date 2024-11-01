edición general
15 meneos
78 clics

La revista '¡Hola!' califica de "valiente" el esperpéntico tuit de Ayuso sobre Julio Iglesias y la polémica estalla: "Diría cosas pero serían todo improperios"

Habíamos escuchado muchas reacciones al esperpéntico tuit de Isabel Díaz Ayuso defendiendo a Julio Iglesias tras conocerse las denuncias por agresiones sexuales de dos exempleadas del cantante. "Barbaridad", "asco" o "vergüenza" están entre las palabras de quienes han visto un mensaje que dice que "las mujeres violadas y atacadas están en Irán" y que mete a "la ultraizquierda", como si tuviese algo que ver aquí.

| etiquetas: isabel díaz ayuso , julio iglesias , revisa hola , polémica
12 3 2 K 105 actualidad
15 comentarios
12 3 2 K 105 actualidad
Comentarios destacados:    
jonolulu #1 jonolulu
¿Valiente hija de puta?

Ah no, que lo dicen en serio
6 K 86
ewok #7 ewok
#1 De fruta. Se dice de fruta.
0 K 12
Guanarteme #13 Guanarteme
¿Hay algo más cursi, casposo y cortesano que la revista esa?
1 K 34
HeilHynkel #14 HeilHynkel *
#13

Sí.

Los que pagan para que sus eventos familiares salgan reflejados en ella. Hay una especie de sección que parecen esquelas pero donde salen los eventos de los pijos de medio pelo (conozco a un pavo cuya boda salió allí y fue el descojone general en la oficina)
1 K 34
Guanarteme #15 Guanarteme *
#14 ¡¿No j*das que eso existe?!

Ha contraído matrimonio la Señorita Jimena Gertrudis Repíjez Cursil con el Señor Don Cayetano Abolengo-Caspez de la Pijada en la Parroquía del Santísimo Cojón de Nuestra Señora del Esputo, al enlace, celebrado el pasado sábado, acudieron la flor y nata de.....

En el Hola... Y pagando

¿Siglo XXI, eso qué es? xD xD xD xD
0 K 15
Nómada_sedentario #2 Nómada_sedentario
Siempre han existido necios que han confundido valentía con temeridad
1 K 30
#10 Leon_Bocanegra
#8 xD xD no lo había visto! :-D
1 K 21
#6 Leon_Bocanegra
Ay Isabel!!  media
1 K 21
Kantinero #11 Kantinero
Vaya, la revista Hola necesita cash
0 K 13
#12 Suleiman
Hola va dirigída al público de Ayuso, se la sopla el resto y mucho más las víctimas.
0 K 13
#4 pirat
Por la boca muere el pez
0 K 9
#5 Nasser
Vómito?
0 K 8
#3 Donald *
Yo creo que con lo de Maduro es bastante. Lo de Irán y Groenlandia como cortina de humo para tapar los trapos sucios de Julio Iglesias es pasarse.
0 K 7
ewok #9 ewok
#3 Lo peor de eso es que Abascal lo dice en serio.

(O algo así, que han denunciado a Julio Iglesias para tapar la corrupción del hermano de Perro Sanxe)
0 K 12

menéame