La revista '¡Hola!' califica de "valiente" el esperpéntico tuit de Ayuso sobre Julio Iglesias y la polémica estalla: "Diría cosas pero serían todo improperios"

Habíamos escuchado muchas reacciones al esperpéntico tuit de Isabel Díaz Ayuso defendiendo a Julio Iglesias tras conocerse las denuncias por agresiones sexuales de dos exempleadas del cantante. "Barbaridad", "asco" o "vergüenza" están entre las palabras de quienes han visto un mensaje que dice que "las mujeres violadas y atacadas están en Irán" y que mete a "la ultraizquierda", como si tuviese algo que ver aquí.