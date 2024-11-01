edición general
3 meneos
8 clics
Retórica de la violencia

Retórica de la violencia

Una reflexión sobre la retórica de la violencia en la ultraderecha estadounidense por Juan Felipe de Café Kyoto.

| etiquetas: violencia , charlie , kirk , ultraderecha , café , kyoto
2 1 0 K 23 politica
1 comentarios
2 1 0 K 23 politica
#1 muerola
Uno de los mejores canales de YouTube
0 K 11

menéame