Resuelven el misterio de ‘La joven de la perla’: revelan la verdadera identidad de la modelo del cuadro de Vermeer

Un hallazgo histórico ha revelado la posible identidad de la misteriosa modelo de 'La joven de la perla', la obra maestra de Vermeer que durante más de tres siglos mantuvo en secreto el rostro de su musa

Pertinax #2 Pertinax
¿Otra vez?
Jakeukalane #3 Jakeukalane *
"No hay otra candidata plausible"
No hay ninguna candidata plausible es porque es una tronie, una pintura sin base en una persona real.
Lo que dice el tipo este parece del estilo cuando dicen que Colón es mallorquín. Pero tampoco soy experto, simplemente suena turbio.
Mimaus #1 Mimaus *
Ya me quedo más tranquila ...
Espero que esté bien.
