La respuesta de Trump a las marchas "No Kings" solo demostró el punto de los manifestantes

Un presidente empapado en la tradición constitucional podría haberse sentido ofendido por las afirmaciones de que actúa como un rey. Pero Donald Trump y su séquito respondieron con burlas a las protestas “No Kings” del fin de semana, en las que participaron millones de estadounidenses, adoptando la narrativa de una manera que explica su creciente arrogancia y la creencia de que tiene un poder sin límites.