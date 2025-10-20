edición general
2 meneos
3 clics
La respuesta de Trump a las marchas "No Kings" solo demostró el punto de los manifestantes

La respuesta de Trump a las marchas "No Kings" solo demostró el punto de los manifestantes

Un presidente empapado en la tradición constitucional podría haberse sentido ofendido por las afirmaciones de que actúa como un rey. Pero Donald Trump y su séquito respondieron con burlas a las protestas “No Kings” del fin de semana, en las que participaron millones de estadounidenses, adoptando la narrativa de una manera que explica su creciente arrogancia y la creencia de que tiene un poder sin límites.

| etiquetas: respuesta , trump , marchas , kings , punto , manifestantes
2 0 0 K 27 politica
3 comentarios
2 0 0 K 27 politica
#1 Leclercia_adecarboxylata
solo demostró el punto de los manifestantes

Danger. Danger. Bad translation detected.
0 K 20
calde #3 calde
Por qué en España no nos apuntamos también a ese movimiento "No Kings"? :roll:
0 K 11
Cuñado #2 Cuñado
la creencia de que tiene un poder sin límites.

No encuentro muchos argumentos para rebatirle esa creencia.
0 K 9

menéame