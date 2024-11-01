edición general
7 meneos
13 clics
Responsables de Igualdad reclaman llevar el caso Salazar a la Fiscalía tras una tensa reunión de urgencia en Ferraz

Responsables de Igualdad reclaman llevar el caso Salazar a la Fiscalía tras una tensa reunión de urgencia en Ferraz

El PSOE pide paciencia tras una reunión tensa y sin conclusiones claras.

| etiquetas: igualdad , salazar , fiscalía , ferraz , psoe . paciencia , reunión
7 0 0 K 69 actualidad
3 comentarios
7 0 0 K 69 actualidad
alcama #2 alcama
No verás una manifestación feminista frente a la sede de Ferraz.
Eso os debería hacer pensar qué o quién está detrás de ciertos movimientos sociales
1 K 16
pablisako #1 pablisako
En medio del escándalo Salazar, aparece otro caso. Una militante del PSOE de Málaga ha puesto una denuncia ante la Fiscalia, por presunto acoso sexualcontra Antonio Navarro, el secretario general de los socialistas en Torremolinos.
0 K 10
#3 Borgiano
Otro señor que pasaba por ahí y al que Sánchez apenas conocía.
0 K 8

menéame