10240
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
8649
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
12201
clics
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
7783
clics
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
3964
clics
La Guardia Civil pone un control en un carril bici y multa a tres ciclistas: «La bici se queda aquí»
más votadas
669
Tribuna: “Tener que atender a los pacientes es el principal obstáculo de nuestro hospital para obtener beneficios”, por el CEO de Ribera Salud
726
La empresa gestora del hospital público de Torrejón (Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) ordena rechazar pacientes para ganar más: “Hacemos actividad que nos perjudica”
403
Navarra abre la vía para la recuperación masiva de bienes públicos inmatriculados por la Iglesia
579
Más Madrid denunciará al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el rechazo de pacientes en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz
431
Soldados británicos ejecutaron a niños pequeños en sus camas durante la guerra de Afganistán [en]
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
13
clics
Responsables de Igualdad reclaman llevar el caso Salazar a la Fiscalía tras una tensa reunión de urgencia en Ferraz
El PSOE pide paciencia tras una reunión tensa y sin conclusiones claras.
|
etiquetas
:
igualdad
,
salazar
,
fiscalía
,
ferraz
,
psoe . paciencia
,
reunión
7
0
0
K
69
actualidad
3 comentarios
#2
alcama
No verás una manifestación feminista frente a la sede de Ferraz.
Eso os debería hacer pensar qué o quién está detrás de ciertos movimientos sociales
1
K
16
#1
pablisako
En medio del escándalo Salazar, aparece otro caso. Una militante del PSOE de Málaga ha puesto una denuncia ante la Fiscalia, por presunto acoso sexualcontra Antonio Navarro, el secretario general de los socialistas en Torremolinos.
0
K
10
#3
Borgiano
Otro señor que pasaba por ahí y al que Sánchez apenas conocía.
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
