La resolución del contrato con Ribera Salud por la presunta reutilización de catéteres expondría a la Generalitat a indemnizaciones millonarias

“Si detectásemos algún tipo de irregularidad la contundencia la aplicaríamos y tomaríamos algún tipo de medida”. El conseller de Sanidad del Gobierno valenciano, Marciano Gómez, se pronunció en estos términos recientemente preguntado por la continuidad de Ribera Salud como empresa gestora del hospital del Vinalopó, tras el escándalo desatado por el correo de un alto cargo de la empresa destapado por elDiario.es en el que se insta al personal a reutilizar catéteres de un solo para ahorrar.
No, este modelo es un modelo muy mediterraneo de cutrez, picaresca e hijoputismo, todo junto. Y se debe contestar con contundencia: cárcel, cárcel, cárcel y un veto de por vida para trabajar en el sector.