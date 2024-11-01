edición general
25 meneos
27 clics
La resolución del contrato con Ribera Salud por la presunta reutilización de catéteres expondría a la Generalitat a indemnizaciones millonarias

La resolución del contrato con Ribera Salud por la presunta reutilización de catéteres expondría a la Generalitat a indemnizaciones millonarias

“Si detectásemos algún tipo de irregularidad la contundencia la aplicaríamos y tomaríamos algún tipo de medida”. El conseller de Sanidad del Gobierno valenciano, Marciano Gómez, se pronunció en estos términos recientemente preguntado por la continuidad de Ribera Salud como empresa gestora del hospital del Vinalopó, tras el escándalo desatado por el correo de un alto cargo de la empresa destapado por elDiario.es en el que se insta al personal a reutilizar catéteres de un solo para ahorrar.

| etiquetas: resolución , contrato , ribera salud , presunta reutilización , catéteres
21 4 0 K 142 actualidad
10 comentarios
21 4 0 K 142 actualidad
#1 chavi
La alternativa es empezar a encarcelar directivos.
2 K 31
SeñorMarron #3 SeñorMarron
#1 Y rescisiones masivas, pero con PPVOX y parte del PSOE apoyando el expolio estamos jodidos
0 K 7
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 O la reutilización de material quirúrgico:  media
2 K 48
Iori #5 Iori
#1 O reutilizar piedras. Tenemos varias opciones, reutilizar las piedras de su casa para montar un anfiteatro romano, o reutilizarlas para lanzarselas a la cara.
0 K 7
sotillo #6 sotillo
#1 Y no votar al pp y a Vox
0 K 11
SeñorMarron #2 SeñorMarron
Este es el modelo de yuesei que tanto alaban unos y nos quieren imponer con embudo. Como diría Robe: Iros todos a tomar por culo
2 K 30
#7 imaginateca
#2 No, este no es el modelo USA. En el modelo USA te ponen un catéter nuevo cada vez. Eso sí, te lo cobran como la entrada de un piso y terminas por arruinarte como tengas algo grave.

No, este modelo es un modelo muy mediterraneo de cutrez, picaresca e hijoputismo, todo junto. Y se debe contestar con contundencia: cárcel, cárcel, cárcel y un veto de por vida para trabajar en el sector.
1 K 20
#10 DonaldBlake
Y este es el motivo por el que seguirán haciéndolo. Cuando los pillan (un porcentaje muy bajo de las veces), lo pagamos entre todos, ni Generalitat, ni pollas, lo pagamos nosotros.
0 K 8
#8 trasparente
Vale, no es viable quitarles la concesión, pero se les puede abrasar a auditorias, inspecciones y sanciones por todas las irregularidades que se encuentren, que seguro que eso está en el contrato. Pero claro, tienen que ser inspecciones a pillar, no de mentirijillas como las que hace la Ayuso en Madrid.
0 K 8
#9 eldelcerro
#8 efectivamente lo que hizo el ayuntamiento de Madrid con la M30 auditar al milímetro el contrato y lo no cumplido descontarlo desde cinco años atrás, que es lo máximo.
0 K 10

menéame