Reservas de los grupos de sangre ‘A+’ ‘0-‘ y ‘B-‘ están en alerta roja en los hospitales madrileños

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre para recuperar las reservas, con los grupos »A+’ ‘0-‘ y ‘B-‘ en alerta roja para su donación urgente, ha recordado el Centro de Transfusión en redes sociales. Las reservas de estos dos grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente. También están bajas las reservas en el caso de los grupos ‘A-‘ y ‘0+’ y se insta a donar en los dos o tres próximos días.
| etiquetas: donación de sangre , madrid
Aquí en Navarra lo gestiona el servicio de salud por completo. No se comercia con ello.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el actual convenio, vigente desde 2021 y con una duración de cuatro años, fija el precio de cada bolsa de sangre obtenida por Cruz Roja en 69,75 euros, pero afirman que se destina “el 80% al personal cualificado y el 20% restante a costes de suministros de material sanitario”