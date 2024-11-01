edición general
Reservas de los grupos de sangre ‘A+’ ‘0-‘ y ‘B-‘ están en alerta roja en los hospitales madrileños

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre para recuperar las reservas, con los grupos »A+’ ‘0-‘ y ‘B-‘ en alerta roja para su donación urgente, ha recordado el Centro de Transfusión en redes sociales. Las reservas de estos dos grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente. También están bajas las reservas en el caso de los grupos ‘A-‘ y ‘0+’ y se insta a donar en los dos o tres próximos días.

ccguy #6 ccguy
#5 sí, el donante no recibe nada, eso no quiere decir que detrás no haya un montón de profesionales que cobran (por supuesto) y tratándose de Madrid ya se sabe que si se mueve dinero, hay sobres.
#7 RaulUrdaci
#6 Ya.
Aquí en Navarra lo gestiona el servicio de salud por completo. No se comercia con ello.
io1976 #3 io1976
Allí movilizan a la Cruz Roja para estas cosas, a cambio de untar bien de pasta, a unos y otros.
#5 RaulUrdaci
#3 En Navarra la donación de sangre es gratuita y voluntaria. Pensaba que era así en toda España...
#8 Sacapuntas
#5 Cruz Roja gestiona la recogida de sangre en puntos extrahospitalarios a través de convenios firmados con cada comunidad autónoma. En su web explican que no hacen negocio con la sangre extraída, pero puntualizan que existen “costes de procesamiento de la sangre”, como las bolsas que la contienen, los análisis, los gastos de personal, etc.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el actual convenio, vigente desde 2021 y con una duración de cuatro años, fija el precio de cada bolsa de sangre obtenida por Cruz Roja en 69,75 euros, pero afirman que se destina “el 80% al personal cualificado y el 20% restante a costes de suministros de material sanitario”
Andreham #2 Andreham
Que se lo compren a Cruz Roja al doble.
#1 yarkyark
Se ve que no les alcanza con el dinero. Ahora también querrán nuestra sangre.
#4 diablos_maiq
Esto se arregla con una cervecita en la terraza.
