Reservas de los grupos de sangre ‘A+’ ‘0-‘ y ‘B-‘ están en alerta roja en los hospitales madrileños

Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones de sangre para recuperar las reservas, con los grupos »A+’ ‘0-‘ y ‘B-‘ en alerta roja para su donación urgente, ha recordado el Centro de Transfusión en redes sociales. Las reservas de estos dos grupos sanguíneos han caído por debajo del nivel óptimo y se llama a su donación urgente. También están bajas las reservas en el caso de los grupos ‘A-‘ y ‘0+’ y se insta a donar en los dos o tres próximos días.