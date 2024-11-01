·
La reserva hídrica española se encuentra al 77,3 % de su capacidad
La reserva hídrica aumenta en 5.634 hm³, superando, por segunda vez consecutiva, el récord semanal de agua embalsada de los últimos 30 años
etiquetas
:
reserva hídrica
españa
embalses
MAmbiente
#1
Anfiarao
hidraulica?
#2
Barney_77
#1
Directamente del ministerio... Lo he cambiado por si acaso.
#5
mstk
#1
Si te refieres a la cantidad de agua que almacenas en los pantanos, su uso es correcto.
hidráulico, ca
f. Arte de conducir, contener, elevar y aprovechar las aguas.
#3
Don_Pixote
buenas noticias, pero las consecuencias las veremos en el deshielo como siempre, a inundar medio pais por falta de infrastructuras
#4
Beltenebros
#3
Mientes.
#6
wachington
#3
Vivimos en un país que alterna periodos de años de sequía con periodos de años de lluvias abundantes, es difícil que el país esté preparado para cumplir en todos los casos extremos. Sí que tendríamos que exigir que se minimizaran los daños en los extremos de cada periodo.
Antes me quejo por la falta de infraestructuras ferroviarias fiables en Cataluña para poder ir a trabajar cada día y no cuando suena la flauta.
hidráulico, ca
f. Arte de conducir, contener, elevar y aprovechar las aguas.
Mientes.
Antes me quejo por la falta de infraestructuras ferroviarias fiables en Cataluña para poder ir a trabajar cada día y no cuando suena la flauta.