Reseña de Entre críticos y pifias

me gusta mucho que esta historia no se limite a contarnos los años de publicación de diversos juegos, sino que vaya mostrando la influencia de las tiendas que trajeron los primeros juegos de importación, de los clubes que montaron jornadas y publicaron fanzines y de las personas que crearon distribuidoras y editoriales. Me gusta ver cómo los dueños de las tiendas se convierten en editores o distribuidores, cómo los clubes publican un fanzine que se termina convirtiendo en una revista y de ahí se da el salto a fundar una editorial...

rol , historia , españa , entre críticos y pifias , ensayo , frikoteca
3 comentarios
Deckardio
Entrevista al autor:

go.ivoox.com/rf/153070943
tul
no entiendo a este señor, le gusta ver como lo que empezo como algo divertido, asequible y para todos se convierte en otro nicho de mierda para que 3 acumulen pasta
mente_en_desarrollo
¿Críticos? Mis dados solo sacan pifias.

No es verdad, pero es la sensación que tenemos casi todos los jugadores de rol.
