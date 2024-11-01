edición general
Rescatan a siete perros que malvivían encerrados a oscuras y entre excrementos en una finca en el Baix Ebre

Rescatan a siete perros que malvivían encerrados a oscuras y entre excrementos en una finca en el Baix Ebre

En una finca privada de Els Reguers, un núcleo de población de Tortosa, en el Baix Ebre (Tarragona), los Mossos d'Esquadra han rescatado a siete perros que malvivían en unas condiciones como estas. Su propietaria los tenía encerrados en un baño de pequeñas dimensiones, a oscuras y sin posibilidad de tener luz.

Son 7 galgos maltratados por algún cazador obrero de derechas, al que no le da el sueldo para practicar un deporte una aberración tan cara como la caza y sigue convencido de que es burgués {0x1f525}
