Rescatan a siete perros que malvivían encerrados a oscuras y entre excrementos en una finca en el Baix Ebre

En una finca privada de Els Reguers, un núcleo de población de Tortosa, en el Baix Ebre (Tarragona), los Mossos d'Esquadra han rescatado a siete perros que malvivían en unas condiciones como estas. Su propietaria los tenía encerrados en un baño de pequeñas dimensiones, a oscuras y sin posibilidad de tener luz.