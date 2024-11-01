edición general
3 meneos
25 clics

Requisitos oficiales para entrar en USA

Pongo como enlance la fuente del tweet, ya que hay un baneo a X.com, pero este tweet lo explica de forma clara: x.com/iguardans/status/2020956270602375183?s=20

| etiquetas: usa , gran hermano , requisitos
2 1 1 K 20 politica
2 comentarios
2 1 1 K 20 politica
#1 concentrado
Ser blanco con mucho dinero :troll:
0 K 20
javibaz #2 javibaz
1- Tener una grave deficiencia mental.
0 K 12

menéame