Repudio general a Milei en X: replicó un pedido a Israel de invadir la provincia de Buenos Aires

El presidente replicó y luego borró un tuit que pedía la invasión a la provincia gobernada por Axel Kicillof. Las críticas llegaron de todos los sectores. El posteo original: escrito en hebreo, solicitaba una intervención militar extranjera contra Buenos Aires, gobernada por su principal rival político. El retuit presidencial: lejos de ser un error aislado, se sumó a una serie de publicaciones polémicas que Milei había amplificado en los últimos meses.