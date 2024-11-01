edición general
Repudio general a Milei en X: replicó un pedido a Israel de invadir la provincia de Buenos Aires

Repudio general a Milei en X: replicó un pedido a Israel de invadir la provincia de Buenos Aires

El presidente replicó y luego borró un tuit que pedía la invasión a la provincia gobernada por Axel Kicillof. Las críticas llegaron de todos los sectores. El posteo original: escrito en hebreo, solicitaba una intervención militar extranjera contra Buenos Aires, gobernada por su principal rival político. El retuit presidencial: lejos de ser un error aislado, se sumó a una serie de publicaciones polémicas que Milei había amplificado en los últimos meses.

Kantinero
que pedía la invasión a la provincia gobernada por Axel Kicillof.
Lo mismo que pedía la derecha española que Trump hiciera como en Venezuela para echar a Sanchez.

La derecha se ha convertido en basura humana, acabará con la especie
Bonzaitrax
Ahora viene @Findeton a decir que es mentira. Que el Jesucristo resucitado que habla con perros muertos, no es capaz de ser tan cabrón :palm:
zogo
"Que se caiga España, que ya la levantamos nosotros".

Supongo que la frase de este corrupto pepesuno valdrá también para los corruptos de Argentina
Nasser
El gran error de la democracia es acoger a partidos y organizaciones antidemocráticas. De hecho como ocurre aquí en España solo han aceptado el resultado de las urnas cuando han engañado a la población y conseguido el gobierno, si no gobiernan ellos los gobiernos son ilegítimos. Lo peor es que hemos normalizado estás aptitudes que deberían de llevar a partidos como PP y Vox a su ilegalización.
pepel
Más trabajo para Israel. Se desconoce si EE.UU. tiene capacidad para vender tanto armamento a un país que depende económicamente de él.
