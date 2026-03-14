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Los republicanos del Senado temen estar perdiendo terreno en las elecciones de mitad de mandato o midterms [ENG]

Los republicanos del Senado están cada vez más inquietos por las elecciones de mitad de mandato. Antes pensaban que tenían un camino despejado para mantener o incluso ampliar su mayoría en noviembre, a diferencia de la Cámara de Representantes, donde el control republicano es muy ajustado y los miembros se han puesto cada vez más nerviosos ante la posibilidad de que los demócratas vuelvan al poder. Pero el ambiente está cambiando.

| etiquetas: midterms , elecciones , repúblicanos , senadores
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3 comentarios
9 2 0 K 161 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Por eso insisten en tirar adelante con la ley SAVE, que serviría para suprimir votantes a gran escala, además de distintas propuestas en varios estados con la misma intención
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azathothruna #2 azathothruna
Que anuncien levas para la cruzada en Iran.
Seguro que cambia para mejor sus encuestas :troll:
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Sandman #3 Sandman
Es que los israelíes pagan, pero no votan.
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menéame