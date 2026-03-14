Los republicanos del Senado temen estar perdiendo terreno en las elecciones de mitad de mandato o midterms [ENG]

Los republicanos del Senado están cada vez más inquietos por las elecciones de mitad de mandato. Antes pensaban que tenían un camino despejado para mantener o incluso ampliar su mayoría en noviembre, a diferencia de la Cámara de Representantes, donde el control republicano es muy ajustado y los miembros se han puesto cada vez más nerviosos ante la posibilidad de que los demócratas vuelvan al poder. Pero el ambiente está cambiando.