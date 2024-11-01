Los republicanos en el Congreso impulsan el salón de baile de la Casa Blanca de Trump tras el tiroteo en la cena de corresponsales [ENG]

Los republicanos en el Congreso iniciaron el lunes nuevos esfuerzos para aprobar y financiar el salón de baile propuesto por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, argumentando que ayudaría a evitar fallos de seguridad como el tiroteo ocurrido en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado. Un nuevo proyecto de ley presentado por senadores republicanos autorizaría 400 millones de dólares —aproximadamente el coste del proyecto— para la construcción y la infraestructura de seguridad subterránea.