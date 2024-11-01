Los republicanos se alarman al ver que el plan de Trump que aplaudieron llega a los estados republicanos (ENG)

La gobernadora republicana de New Hampshire, frustrada por la escasa información sobre el plan del Departamento de Seguridad Nacional de instalar un nuevo centro de detención en su estado, se unió a los demócratas locales para oponerse a la medida y reveló que el DHS tiene previsto acondicionar almacenes en todo el país para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes.
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Luego, cuando te afecta a ti y te cae cerca, ya piensas diferente
Es lo que tiene el relativismo moral.