Repsol retoma el control de sus operaciones en Venezuela y pacta aumentar su producción hasta triplicarla en tres años

La compañía española prevé aumentar su producción un 50% en un año y triplicarla en tres años, según ha anunciado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. En el acuerdo marco, originalmente firmado en 2023 y posteriormente enmendado en 2024.El pasado mes de febrero, el Gobierno de Trump aflojó la soga económica que prometió estrechar en torno al chavismo con un paso crítico que pasa por relajar las sanciones al petróleo venezolano y autorizar las operaciones comerciales bloqueadas hasta ahora.