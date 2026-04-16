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Repsol retoma el control de sus operaciones en Venezuela y pacta aumentar su producción hasta triplicarla en tres años

Repsol retoma el control de sus operaciones en Venezuela y pacta aumentar su producción hasta triplicarla en tres años

La compañía española prevé aumentar su producción un 50% en un año y triplicarla en tres años, según ha anunciado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. En el acuerdo marco, originalmente firmado en 2023 y posteriormente enmendado en 2024.El pasado mes de febrero, el Gobierno de Trump aflojó la soga económica que prometió estrechar en torno al chavismo con un paso crítico que pasa por relajar las sanciones al petróleo venezolano y autorizar las operaciones comerciales bloqueadas hasta ahora.

| etiquetas: repsol , energia , negocio , ex-pnv , josu jon imaz , eeuu , venezuela , petroleo
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5 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
#4 Grahml *
Bien denunciados que estuvieron por aquél entonces:

Iberdrola demanda a Repsol por ‘greenwashing’
www.meneame.net/story/iberdrola-demanda-repsol-greenwashing
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Supercinexin #3 Supercinexin
el Gobierno de Trump aflojó la soga económica que prometió estrechar en torno al chavismo con un paso crítico que pasa por relajar las sanciones al petróleo venezolano y autorizar las operaciones comerciales bloqueadas hasta ahora.

Mis amigos liberatas, de dentro y fuera del Menéame, me han dicho durante lustros que Venezuela estaba totalmente libre de comerciar con quién quisiera pero que Hugo Chávez y luego el malvado dictador Maduro habían llevado el país a la bancarrota por el Socialismo y por no querer, ni saber, hacer negocios con el Mundo Libre.

Otra mentira más que han repetido como papagayos los derechistas de todo Occidente, una más a sumar a la lista.
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Asimismov #1 Asimismov *
Ya van tarde y cuando se enteren cuánto y cuándo les van a pagar los lluesei por el petróleo venezolano, dejarán de producirlo.
Dadle tiempo al tiempo.
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Autarca #2 Autarca
Pues parece que no nos llevamos tan mal con los USA, ni con los venezolanos ricos
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#5 pirat
A mí no me van a volver a ver repostar en casa josujon.
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