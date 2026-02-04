edición general
Los reporteros de 'El programa de Ana Rosa', contra la borrasca Leonardo: "¡Estás empapado!"

Jorge Luque y Paco Ballesta han comentado cómo se está viviendo el temporal desde algunas de las zonas más afectadas.

6 comentarios
#2 concentrado
Protección civil pidiendo a la ciudadanía que se retire de los cauces de los ríos y las cadenas de TV poniendo a sus reporteros al borde del cauce. Para matarlos.
Pacofrutos #3 Pacofrutos
#2 He pensando lo mismo. Al menos seis cadenas, contando la autonomica desplazando varios vehículos a los diferentes lugares más críticos ocupando las zonas lo más cerca de los acontecimientos para ofrecer unos segundos preguntando lo obvio a vecinos, personal de emergencias y todo entorpeciendo mientras insisten en evitar los desplazamientos. Sencillamente ridículo, pero tienen que rellenar informativos.
josde #6 josde
#3 Sobraran algunos y por eso los mandan ahí.
Delay #1 Delay *
El vídeo da vergüenza ajena: www.telecinco.es/noticias/espana/20260204/directos-reporteros-temporal

"Esto lo voy a tirar ya" y lanza el paraguas roto al suelo, se da cuenta y dice "ahora lo recojo"
#5 Eukherio
Es tradición española eso de mandar a reporteros y cámaras lo más cerca que puedan de un desastre natural, para que puedas verlos pasarlas putas. El día en que llegue una desgracia y palmen 4 periodistas se empezarán a culpar los unos a los otros, y dirán con cara de dignos que nunca más vuelven a hacerlo, pero mientras tanto siguen a ello.
Democrito #4 Democrito
Con lo fácil que es mostrar imágenes desde lejos con una voz en off dando recomendaciones de precaución.
A veces pienso que es sadismo del que está en la gloria en el plató y quiere ver al subordinado pasándolas canutas.
