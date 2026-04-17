Repite cien veces que es genial y lo será: lo que la industria de la música hace para que te guste la música que te gusta

... Jesse Coren y Andrew Spelman, otros dos socios fundadores de la agencia, en el pódcast On the Record de Billboard (...) “simulación de tendencias”. “Estamos estudiando internet y TikTok, viendo qué funciona orgánicamente e intentando recrearlo a escala”, explicó Spelman. “TikTok se basa por completo en audios en tendencia… buena parte de lo que hacemos es publicar con suficiente volumen, en suficientes cuentas y con suficientes impresiones como para simular la idea de que una canción está en tendencia”...