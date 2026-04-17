Repite cien veces que es genial y lo será: lo que la industria de la música hace para que te guste la música que te gusta

... Jesse Coren y Andrew Spelman, otros dos socios fundadores de la agencia, en el pódcast On the Record de Billboard (...) “simulación de tendencias”. “Estamos estudiando internet y TikTok, viendo qué funciona orgánicamente e intentando recrearlo a escala”, explicó Spelman. “TikTok se basa por completo en audios en tendencia… buena parte de lo que hacemos es publicar con suficiente volumen, en suficientes cuentas y con suficientes impresiones como para simular la idea de que una canción está en tendencia”...
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En mi defensa, una canción no es solo la melodía. Igual que un pantalón no es solo un trozo de tela cortado con forma de pantalón
Me encanta esa gente que escucha una canción y ya sabe que le encanta