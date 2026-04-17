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Repite cien veces que es genial y lo será: lo que la industria de la música hace para que te guste la música que te gusta

Repite cien veces que es genial y lo será: lo que la industria de la música hace para que te guste la música que te gusta

... Jesse Coren y Andrew Spelman, otros dos socios fundadores de la agencia, en el pódcast On the Record de Billboard (...) “simulación de tendencias”. “Estamos estudiando internet y TikTok, viendo qué funciona orgánicamente e intentando recrearlo a escala”, explicó Spelman. “TikTok se basa por completo en audios en tendencia… buena parte de lo que hacemos es publicar con suficiente volumen, en suficientes cuentas y con suficientes impresiones como para simular la idea de que una canción está en tendencia”...

| etiquetas: musica , industria , empresas , redes sociales , cultura
4 1 0 K 42 cultura
5 comentarios
4 1 0 K 42 cultura
elmileniarismovaallegar #4 elmileniarismovaallegar
Ahora entiendo lo de Rosalía...
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mono #2 mono
Me encanta la música, pero para mi desgracia, siempre me cuestan los discos/grupos nuevos hasta que los escucho varias veces. Después de un par de veces la voy conociendo mejor, me informo un poco del grupo... y al final me va entrando hasta que me flipa. Supongo que soy carne de cañón para estas agencias.

En mi defensa, una canción no es solo la melodía. Igual que un pantalón no es solo un trozo de tela cortado con forma de pantalón

Me encanta esa gente que escucha una canción y ya sabe que le encanta
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#5 chocoleches
No es verdad, si el grupo o el disco es malo no va a funcionar por mucho dinero que gastes en marketing. Hay cientos de grandes grupos que se han pegado un batacazo justo cuando más dinero gastaron en publicidad y más popularidad tenían, desde Guns'n'roses a U2.
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LosLibrosSinTi #1 LosLibrosSinTi
... La cuestión ya no es si una canción gusta o no gusta, sino cómo condicionar el momento en que un oyente se la encuentra, el contexto en que la oye y la conversación que la acompaña, hasta crear algo así como un entorno de inevitabilidad en el que escucharás la canción y te gustará... es lo que hay en redes sociales, un ejército de "vicentes" que va donde va la gente. no deja de ser una versión actualizada del viejo mantra "la opinión pública es la opinión publicada". se me ocurren muchos ejemplos recientes de éxitos de la música comercial. nada nuevo, todo está inventado. antes eran las radiofórmulas y ahora las pantallitas
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#3 kkculopis
Coño!!! Como Rosalia!!! No voy a decir que canta mal, pero coño parece ser que de un día para otro la gente ha sido siempre fan de la música de misa.
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menéame