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El repentino cambio de rumbo de Trump respecto a su plan para reabrir el estrecho de Ormuz se produjo tras la reacción negativa de sus aliados [EN]

El repentino cambio de rumbo de Trump respecto a su plan para reabrir el estrecho de Ormuz se produjo tras la reacción negativa de sus aliados [EN]

Trump sorprendió a los aliados del Golfo al anunciar el "Proyecto Libertad" en las redes sociales el domingo por la tarde, según informaron funcionarios, lo que enfureció al gobierno de Arabia Saudita. En respuesta, el Reino informó a Estados Unidos que no permitiría que las fuerzas armadas estadounidenses operaran desde la base aérea Príncipe Sultán, al sureste de Riad, ni que sobrevolaran el espacio aéreo saudí para apoyar la iniciativa, añadieron los funcionarios.

| etiquetas: guerra de irán , trump , arabia saudí , kuwait
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3 comentarios
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crob #1 crob
le prepararon la tortilla de maiz y la cochinita pibil
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Y digo yo ... ¿a Trump antes de anunciar las cosas no se le ocurre consultar y consensuar con los aliados/lacayos?

Vamos, que es de primero de dictador ... si te dicen que no, ya los persuades o la cosa que en casa, pero lo de quedar como Cagancho en Almagro, como que no da buena imagen.
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AbiRN #3 AbiRN
#2 Es un "empresario" millonario, está acostumbrado a ordenar y lo que no puede conseguir mediante órdenes directamente lo compra. No le preguntes nada acerca de la diplomacia, el diálogo, la cautela..., cosas que sí tienen (o deberían tener) los políticos, en mayor o menor medida. Esas palabras no las conoce.
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