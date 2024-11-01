edición general
'Repensando Cuenca', una radiografía actual de la ciudad: "Yo no quiero abandonar, quiero vivir aquí"

Varios colectivos se han unido a través de esta iniciativa para convertir la ciudad en un lugar en el que querer quedarse. La portavoz, Estefanía Prior, señala que las principales problemáticas a las que se enfrentan van ligadas a la crisis de la vivienda, la escasa apuesta por el comercio local o el desmantelamiento de la red ferroviaria convencional

el desmantelamiento de la red ferroviaria convencional

Hay que recordar que el cierre de la línea de tren... ¡Se pidió desde el ayuntamiento de la ciudad!

O sea, no son unos malvados madrileños tratando de hundir a Cuenca, han sido personas de Cuenca las que han perpetrado semejante error, un error que va a dificultar establecer cualquier tipo de industria en la provincia, salvo la turística.
#1 Da igual. Yo vivo en una ciudad por la que pasa el AVE y aquí solamente se vive del sector servicios. Se les llena la boca, tanto al Gobierno Central como a los autonómicos y locales con las cifras de turismo. Hay zonas en las que no se ha permitido levantar más de tres plantas para evitar tapar las vistas de la sierra desde la zona centro. Se deniegan permisos a la industria porque pueden contaminar un lugar tan maravilloso, turisticamente hablando.
El AVE sirve para ir a trabajar a Madrid y para traer turistas los fines de semana.
En los días del covid se vio que el turismo no era la solución y prometieron cambios, que al parecer se han quedado en pallabras como siempre.
#5: Es que además, cerrar la línea de tren hace mucho daño a los pueblos, porque el autobús está bien, pero es un complemento al tren, no un sustituto.
La ciudad más mirada de toda España y que estén así... Una pena...
Zaragoza tiene a Cuenca 50 kilómetros más cerca que Madrid y cuesta una hora más llegar.
De transporte público ya ni hablamos y eso que es Zaragoza, de las ciudades mejor comunicadas.
Y luego nos preguntamos el porqué de la España vaciada.
Yo solo conozco Cuenca de haber ido de chico, y me gustó, luego con mas edad ir y salir de fiesta, y me gustó también
Vamos, que no me parece mal sitio, la verdad.
Que alguien de ahi se pronuncie y diga cosas malas, para contrastar
