'Repensando Cuenca', una radiografía actual de la ciudad: "Yo no quiero abandonar, quiero vivir aquí"

Varios colectivos se han unido a través de esta iniciativa para convertir la ciudad en un lugar en el que querer quedarse. La portavoz, Estefanía Prior, señala que las principales problemáticas a las que se enfrentan van ligadas a la crisis de la vivienda, la escasa apuesta por el comercio local o el desmantelamiento de la red ferroviaria convencional
| etiquetas: repensando , cuenca , radiografía , actual , ciudad , castilla-la mancha
Hay que recordar que el cierre de la línea de tren... ¡Se pidió desde el ayuntamiento de la ciudad!
O sea, no son unos malvados madrileños tratando de hundir a Cuenca, han sido personas de Cuenca las que han perpetrado semejante error, un error que va a dificultar establecer cualquier tipo de industria en la provincia, salvo la turística.
El AVE sirve para ir a trabajar a Madrid y para traer turistas los fines de semana.
En los días del covid se vio que el turismo no era la solución y prometieron cambios, que al parecer se han quedado en pallabras como siempre.
www.meneame.net/story/cuenca-provincia-olvidada-40-anos-marginacion-de
De transporte público ya ni hablamos y eso que es Zaragoza, de las ciudades mejor comunicadas.
Y luego nos preguntamos el porqué de la España vaciada.
Vamos, que no me parece mal sitio, la verdad.
Que alguien de ahi se pronuncie y diga cosas malas, para contrastar