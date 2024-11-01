edición general
5 meneos
20 clics
Cuenca, la provincia olvidada: 40 años de marginación en Democracia

Cuenca, la provincia olvidada: 40 años de marginación en Democracia

Mientras Castilla-La Mancha se vertebraba institucionalmente, Cuenca fue quedando relegada, perdiendo capitalidad, inversiones, infraestructuras y servicios. Cuarenta años después, sigue siendo el territorio más castigado de la región y uno de los más olvidados de España.

| etiquetas: cuenca , provincia olvidada , 40 años , marginación
4 1 0 K 54 politica
8 comentarios
4 1 0 K 54 politica
#3 diablos_maiq
Pues es la provincia más mirada.
4 K 52
#6 encurtido
Muy bien pero hay empate técnico a 47. Todas las provincias dicen estar desfavorecidas institucionalmente, cada una se saca de la manga la estadística que le interese para pseudo argumentar.
1 K 19
sotillo #8 sotillo
#6 Esto dicen en Talavera
0 K 10
robustiano #1 robustiano
Deberíamos tenerlo todo en Cuenca... :-P
0 K 15
Dene #2 Dene
Pues ya saben.. menos PPSOE que deciden todo desde la capital y mas partidos que decidan en su provincia
0 K 12
robustiano #4 robustiano
#2 ¿El Frente Popular de Cuenca o el Frente Conquense Popular? :troll:
1 K 25
Glidingdemon #5 Glidingdemon
Ya sabemos todos lo que es un concejal de Cuenca en Madrid, y en Cuenca también.
0 K 7
bigmat #7 bigmat
A ver, dejadme que mire.....
Cuenca tiene AVE, Cáceres no.

Cáceres tiene casi el doble de habitantes y tamaño similar.
Cuenca tiene 300 km. de autovías, y Cáceres unos 500 km.

Cáceres principales empresas del sector primario, tabaco principalmente.
Cuenca principales empresas del sector primario, cárnica, de logística y financiero.

No sé Rick, me da que es llorar por llorar, que hay otras muchas en similar situación. Imaginate Teruel, Soria, Zamora, etc.
0 K 7

menéame