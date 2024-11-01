Cuenca, la provincia olvidada: 40 años de marginación en Democracia

Mientras Castilla-La Mancha se vertebraba institucionalmente, Cuenca fue quedando relegada, perdiendo capitalidad, inversiones, infraestructuras y servicios. Cuarenta años después, sigue siendo el territorio más castigado de la región y uno de los más olvidados de España.
Cuenca tiene AVE, Cáceres no.
Cáceres tiene casi el doble de habitantes y tamaño similar.
Cuenca tiene 300 km. de autovías, y Cáceres unos 500 km.
Cáceres principales empresas del sector primario, tabaco principalmente.
Cuenca principales empresas del sector primario, cárnica, de logística y financiero.
No sé Rick, me da que es llorar por llorar, que hay otras muchas en similar situación. Imaginate Teruel, Soria, Zamora, etc.