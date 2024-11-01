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Renfe reservará un mínimo de 140 millones de euros a las pequeñas empresas en su macrocontrato de autobuses
La licitación cuenta con un valor de 923,3 millones de euros para 15 años (IVA excluido), por lo que el 15% representa en torno a 140 millones de euros.
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renfe
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autobuses
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transporte
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ochoceros
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ochoceros
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En las afueras de Santander están usando autobuses mientras reparan y mejoran las vías, para no interrumpir el servicio.
¿Cómo debería hacerse según tú?
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#7
ur_quan_master
#3
#6
no alimenteis a l bicho que no sirve de nada.
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#8
Laro__
#6
Él los llevaría en burro para que todo quedara en familia.
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#1
YSiguesLeyendo
casi 1.000 millones de euros en 15 años en autobuses en lugar de dedicarlo a mejorar trenes y vías... Oscargután on fire!
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#2
fingulod
Deberías saber que las vías no son competencia de Renfe.
Pero claro, descalificar es fácil. Saber es más complicado.
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#10
YSiguesLeyendo
por arriba no entienden la diferencia entre contratar servicio de autobuses por una urgencia, por unas incidencias pasajeras, y establecer un contrato estable y continuado por 15 años haya o no esas incidencias. en la práctica es dar por hecho que esas incidencias han venido para quedarse y que pasan de arreglarlas
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#11
Laro__
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#10
O que va a arreglarlas de una vez y necesitan esos servicios mientras se mejoran esas líneas. De todas formas creo que, anualmente, es bastante menos de lo que se tiene que gastar ahora.
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#5
Leon_Bocanegra
Y dale con tener a todo en el ignore y respoder sin citar. Hay que tener los webos muy gordos.
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#3
Leon_Bocanegra
Óscargutan lleva 15 años al frente del ministerio. Hay que joderse con las gilipolleces diarias del de siempre.
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#4
YSiguesLeyendo
*
es competencia del mismo ministerio aunque sean empresas distintas... el dinero sale del mismo ministerio y del mismo bolsillo, incluido el tuyo. que te esté robando una empresa de ferrocarrilles para crear una flota fija de autobuses y de autobuseros y que tú te pongas a discutir que si depende de la empresa pública X o de la empresa pública Z es para que se te averíe el tren y luego el autobús de sustitución. tenemos los políticos que nos merecemos con comentadores como los de arriba
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¿Cómo debería hacerse según tú?
Pero claro, descalificar es fácil. Saber es más complicado.