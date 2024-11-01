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Renfe reservará un mínimo de 140 millones de euros a las pequeñas empresas en su macrocontrato de autobuses

La licitación cuenta con un valor de 923,3 millones de euros para 15 años (IVA excluido), por lo que el 15% representa en torno a 140 millones de euros.

| etiquetas: renfe , autobuses , transporte
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11 comentarios
2 0 1 K 14 actualidad
ochoceros #6 ochoceros *
#_1 En las afueras de Santander están usando autobuses mientras reparan y mejoran las vías, para no interrumpir el servicio.

¿Cómo debería hacerse según tú?
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ur_quan_master #7 ur_quan_master
#3 #6 no alimenteis a l bicho que no sirve de nada.
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Laro__ #8 Laro__
#6 Él los llevaría en burro para que todo quedara en familia.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
casi 1.000 millones de euros en 15 años en autobuses en lugar de dedicarlo a mejorar trenes y vías... Oscargután on fire!
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#2 fingulod
Deberías saber que las vías no son competencia de Renfe.

Pero claro, descalificar es fácil. Saber es más complicado.
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YSiguesLeyendo #10 YSiguesLeyendo
por arriba no entienden la diferencia entre contratar servicio de autobuses por una urgencia, por unas incidencias pasajeras, y establecer un contrato estable y continuado por 15 años haya o no esas incidencias. en la práctica es dar por hecho que esas incidencias han venido para quedarse y que pasan de arreglarlas
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Laro__ #11 Laro__ *
#10 O que va a arreglarlas de una vez y necesitan esos servicios mientras se mejoran esas líneas. De todas formas creo que, anualmente, es bastante menos de lo que se tiene que gastar ahora.
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#5 Leon_Bocanegra
Y dale con tener a todo en el ignore y respoder sin citar. Hay que tener los webos muy gordos.
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#3 Leon_Bocanegra
Óscargutan lleva 15 años al frente del ministerio. Hay que joderse con las gilipolleces diarias del de siempre.
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YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo *
es competencia del mismo ministerio aunque sean empresas distintas... el dinero sale del mismo ministerio y del mismo bolsillo, incluido el tuyo. que te esté robando una empresa de ferrocarrilles para crear una flota fija de autobuses y de autobuseros y que tú te pongas a discutir que si depende de la empresa pública X o de la empresa pública Z es para que se te averíe el tren y luego el autobús de sustitución. tenemos los políticos que nos merecemos con comentadores como los de arriba
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menéame