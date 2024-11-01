Renfe anuncia la licitación para nuevos trenes de alta velocidad en febrero

Renfe publicará en febrero la licitación para nuevos trenes de alta velocidad, un concurso internacional para adquirir entre 35 y 45 unidades con un presupuesto estimado de hasta 2.200 millones de euros. Además de la compra, el contrato incluirá el mantenimiento integral de los trenes durante un periodo de 15 años. Por este motivo, el plazo de entrega será un factor determinante en la puntuación de la adjudicación. La financiación se gestionará mediante el flujo de caja de la empresa, préstamos europeos y posibles subvenciones del Pacto Verde.