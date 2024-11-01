edición general
12 meneos
39 clics
Renfe anuncia la licitación para nuevos trenes de alta velocidad en febrero

Renfe anuncia la licitación para nuevos trenes de alta velocidad en febrero

Renfe publicará en febrero la licitación para nuevos trenes de alta velocidad, un concurso internacional para adquirir entre 35 y 45 unidades con un presupuesto estimado de hasta 2.200 millones de euros. Además de la compra, el contrato incluirá el mantenimiento integral de los trenes durante un periodo de 15 años. Por este motivo, el plazo de entrega será un factor determinante en la puntuación de la adjudicación. La financiación se gestionará mediante el flujo de caja de la empresa, préstamos europeos y posibles subvenciones del Pacto Verde.

| etiquetas: renfe , licitación , ave
9 3 0 K 125 trenes
10 comentarios
9 3 0 K 125 trenes
#1 PerritaPiloto
Si "el plazo de entrega será un factor determinante" significa que veremos trenes chinos en nuestras vías.

Como aficionada a los trenes solo puedo decir que los fabricantes de modelos a escala ta pueden sacar el mismo tren con librea de Renfe para que los aficionados amplíen sus colecciones.
2 K 30
Kantinero #2 Kantinero
#1 En Europa los fabricantes están saturados, yo calculo que alrededor de 6 años de la licitación a la entrega de las primeras unidades, de hecho ni siquiera los chinos te los van a entregar en menos de 3 años
0 K 12
litos523 #3 litos523
#2 Pero segun tus propias cifras, ya hablamos de la mitad de tiempo para las entregas. No es moco de pavo
0 K 10
Kantinero #4 Kantinero
#3 Son cientos de proveedores los que intervienen, cada cual con sus plazos, de hecho de china viene mucho material
0 K 12
litos523 #5 litos523
#4 No digo lo contrario. Lo que digo es que en Europa, los fabricantes están saturados y todo lo que está saliendo de sus fabricas va con retraso. Por ejemplo los trenes que se iban a estrenar para los JJOO de Francia y aun los están esperando. Entre tanto, en China tienen unos plazos menores y las demoras (que son menores) son por temas burocraticos, no de fabricacion.
0 K 10
Kantinero #6 Kantinero
#5 Hace un par de años se inundó una fabrica de material metálico creo recordar que fue en Suiza que era la única en el mundo que suministraba ese tipo de perfiles excepto los chinos, esto retraso plazos a todos los fabricantes (estamos hablando de AV y MV), y cuando apelas a los chinos para comprar ese material lo que hacen es priorizar sus propias fábricas, lógico por otra parte.
0 K 12
litos523 #7 litos523
#6 No estoy repartiendo culpas ni diciendo que los fabricantes de un lado u otro sean mas competentes, lo que digo es que el tiempo de entrega de unos y otros es muy distinto.
De todas maneras, CRRC por tamaño es mayor que Siemens y Alston juntas. No olvidemos que China es un quinto de la poblacion mundial.
Los trenes se tenian que haber encargado hace tiempo, como no se ha hecho, ahora los plazos para renovarciones y ampliaciones de servicios son cortos.
0 K 10
Kantinero #8 Kantinero
#7 Pues puestos a ello le hubiera tocado encargarlos al gobierno anterior, en cualquier caso ya hubo megacontrato , no se si fue en 2018 para cercanías, vía estrecha y creo que algo de MV también, que luego nos quejamos que todo va para la AV
0 K 12
litos523 #9 litos523
#8 El megacontrato al que te refieres, es efectivamente para Cercanias y MD, donde ya hay trenes muy proximos a los 40 años de servicio y no se habia recepcionado ni un tren desde 2008. Como no habia pasta ni capacidad para todo, le licito primero lo mas urgente, lo que no quiere decir que los LD y los AVE no sean urgentes.
0 K 10
#10 pirat
Yo me conformaría con recuperar el trenet que disfrutaron mis padres uniendo València y Alacant por la costa, dando servicio a las localidades por donde pasaba.
Luego que si la españa vaciada, si hasta en zonas turísticas de costa el transporte público empeora. Todo son inversiones en aves uniendo capitales cuando lo que vertebra la sociedad y mejora la vida de la gente son los cercanías.
0 K 9

menéame