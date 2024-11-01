Renfe anuncia la licitación para nuevos trenes de alta velocidad en febrero

Renfe publicará en febrero la licitación para nuevos trenes de alta velocidad, un concurso internacional para adquirir entre 35 y 45 unidades con un presupuesto estimado de hasta 2.200 millones de euros. Además de la compra, el contrato incluirá el mantenimiento integral de los trenes durante un periodo de 15 años. Por este motivo, el plazo de entrega será un factor determinante en la puntuación de la adjudicación. La financiación se gestionará mediante el flujo de caja de la empresa, préstamos europeos y posibles subvenciones del Pacto Verde.
Como aficionada a los trenes solo puedo decir que los fabricantes de modelos a escala ta pueden sacar el mismo tren con librea de Renfe para que los aficionados amplíen sus colecciones.
De todas maneras, CRRC por tamaño es mayor que Siemens y Alston juntas. No olvidemos que China es un quinto de la poblacion mundial.
Los trenes se tenian que haber encargado hace tiempo, como no se ha hecho, ahora los plazos para renovarciones y ampliaciones de servicios son cortos.
Luego que si la españa vaciada, si hasta en zonas turísticas de costa el transporte público empeora. Todo son inversiones en aves uniendo capitales cuando lo que vertebra la sociedad y mejora la vida de la gente son los cercanías.