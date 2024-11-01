edición general
18 meneos
81 clics
La rendición de la Casa de Alba

La rendición de la Casa de Alba  

Prácticamente la totalidad de los medios de España han hecho un nuevo ejercicio de antiperiodismo ante el caso de las obras robadas que aparecieron "misteriosamente" en el Palacio de Liria. Sí, hubo más de uno que hasta tituló que se había resuelto el "misterio" sin entrecomillar. Se lea donde se lea, lo único que se encuentra es el texto picado de la nota de prensa de la Policía Nacional. Las obras afanadas que aparecieron fueron tres. EFE, la agencia pública de noticias, soltó un primer titular que fue "Localizan en el palacio Liria el cuadro

| etiquetas: casa de alba , cuadros , periodismo , viñeta
13 5 0 K 261 medioscom
2 comentarios
13 5 0 K 261 medioscom
Urasandi #1 Urasandi
La justicia depende de los abogados que puedas pagar.
1 K 14
#2 Otrebla8002
Las hay que no saben que tienen un Jaguar en el garaje y los hay que no saben que tienen obras de arte en las paredes.
Los listillos lo mejor que hacen es hacerse el tonto, y mientras tanto siguen robando.
0 K 10

menéame