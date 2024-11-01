La rendición de la Casa de Alba  

Prácticamente la totalidad de los medios de España han hecho un nuevo ejercicio de antiperiodismo ante el caso de las obras robadas que aparecieron "misteriosamente" en el Palacio de Liria. Sí, hubo más de uno que hasta tituló que se había resuelto el "misterio" sin entrecomillar. Se lea donde se lea, lo único que se encuentra es el texto picado de la nota de prensa de la Policía Nacional. Las obras afanadas que aparecieron fueron tres. EFE, la agencia pública de noticias, soltó un primer titular que fue "Localizan en el palacio Liria el cuadro