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Renault rompe la baraja: retira la adjudicación de nuevos coches eléctricos a España y pone en duda 6.000 empleos

El grupo Renault se ha levantado hoy de la mesa de negociación con los sindicatos por el nuevo convenio para las fábricas de Palencia y Valladolid. La empresa presentó en esta última reunión una nueva mejora salarial de 400€ brutos a repartir en dos pagas extra sin consolidar en 2027 y 2028, los sindicatos pidieron mejorarla y la empresa dio por terminadas la negociación. Esto deja el futuro de las plantas españolas en el aire, grupo que cuenta con alternativas para esta plataforma, que podría ir a parar a países como Turquía o Marruecos

| etiquetas: renault , españa , coches , palencia , valladolid
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8 comentarios
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reithor #3 reithor
Van tarde para competir con BYD y MG.
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neo1999 #1 neo1999
Con su pan se lo coman. Que pongan fábricas en Francia y paguen un salario digno allí y después consigan precios competitivos.
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#2 argonitran
#1 Las pondrán en Turquía o Marruecos con salarios mucho menores
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#4 Luiskelele
#1 y que la gente de Valladolid y Palencia coman hostias.

Como cierren, queda todo aquello hecho un solar.
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Top_Banana #6 Top_Banana
¿Otra fábrica disponible para los chinos?
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Sr.No #7 Sr.No
Supongo que esas fabricas se podrán ofrecer a los chinos para que monten/ensamblen coches chinos aquí y poder venderlos en Europa.
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senador #5 senador
¿Pone en duda los empleos? ¿Quién o qué ha escrito eso?
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Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
Que se hagan funcionarios todos los trabajadores y solucionado.
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menéame