Renault rompe la baraja: retira la adjudicación de nuevos coches eléctricos a España y pone en duda 6.000 empleos

El grupo Renault se ha levantado hoy de la mesa de negociación con los sindicatos por el nuevo convenio para las fábricas de Palencia y Valladolid. La empresa presentó en esta última reunión una nueva mejora salarial de 400€ brutos a repartir en dos pagas extra sin consolidar en 2027 y 2028, los sindicatos pidieron mejorarla y la empresa dio por terminadas la negociación. Esto deja el futuro de las plantas españolas en el aire, grupo que cuenta con alternativas para esta plataforma, que podría ir a parar a países como Turquía o Marruecos