'Remigración': el plan xenófobo de Vox que también defienden grupos neonazis y supremacistas blancos

En la agenda de Vox y en los planes más aterradores de Núcleo Nacional hay un punto en común. La remigración, un concepto acuñado por ultras de Austria y Alemania para plantear expulsiones masivas de migrantes africanos, forma parte de las pancartas de los neonazis y de las acciones políticas del partido de Santiago Abascal.

| etiquetas: vox , núcleo nacional , remigración , extrema derecha
11 comentarios
#2 Leon_Bocanegra
Reemigracion ya! Fuera los Steegman, los Gallardo Frings, los Garriga, los Terchts, los Kuijpeer, los Monasterio y los Ortega Smith.
Dene #7 Dene
#2 te dejas a Mondongo!! y a Vito Zoppellari !!!
Ramen #8 Ramen
#7 a mi me parece bien que se expulse a los Borbon y a los Fitz-James Stuart es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Alba_de_Tormes
Dene #9 Dene *
#8 eso se daba por supuesto!
habia tambien por ahi algún "de Meer" con nazis de rancio abolengo...
Ludovicio #4 Ludovicio
"El plan xenófobo de Vox que también defienden otros grupos neonazis y supremacistas blancos"
#5 Piscardo_Morao
#4 Hay que llamar a las cosas por su nombre, son supremacistas blancos, fascistas y xenófobos, entre otras cosas igual de execrables.
#6 concentrado
Estoy de neologismos y palabros hasta los eggs. Ni remigración ni leches, se dice expulsión.
#10 Cincocuatrotres
No es el sitio apropiado para expresar lo que piensas de este tema, cualquier desviacion y te pueden linchar.
#11 Almirantecaraculo
#10 que va, mira por ejemplo, pregunto, y por qué limitarse a expulsado a inmigrantes del país, cuando se puede acotar por comunidades o incluso provincias. Si se devuelve a cada cual a su ciudad de nacimiento, se vacían las grandes ciudades. Cae el precio de la vivienda y hay más trabajo para los nacidos en esas ciudades. Y de paso la España vaciada se repuebla un poquito.
Fronteras internas, que pensáis chicos?
#1 angar300
Y Ndongo... ¿A dónde remigra?
Juanjolo #3 Juanjolo *
Nadie quiere tanta inmigración descontrolada. En Europa están hasta las pelotas del gobierno de España y Sánchez es un bobo inepto que está llevando a la izquierda en general a mínimos históricos.

Aguanta Pedrooooo
