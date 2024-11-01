'Remigración': el plan xenófobo de Vox que también defienden grupos neonazis y supremacistas blancos

En la agenda de Vox y en los planes más aterradores de Núcleo Nacional hay un punto en común. La remigración, un concepto acuñado por ultras de Austria y Alemania para plantear expulsiones masivas de migrantes africanos, forma parte de las pancartas de los neonazis y de las acciones políticas del partido de Santiago Abascal.
| etiquetas: vox , núcleo nacional , remigración , extrema derecha
