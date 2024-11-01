El reloj de un pasajero del Titanic alcanza el precio récord de US$2,33 millones en subasta

Un reloj de bolsillo de oro que fue recuperado del cuerpo de uno de los pasajeros más ricos a bordo del Titanic alcanzó un "precio récord" de US$2,33 millones en subasta. Isidor Straus y su esposa Ida estuvieron entre las más de 1.500 personas que murieron cuando el barco que navegaba entre Southampton, Inglaterra a Nueva York naufragó después de chocar con un iceberg el 14 de abril de 1912. Su cuerpo fue recuperado del Atlántico días después del desastre y entre sus artículos personales se encontró un reloj de bolsillo marca Jules Jurgensen