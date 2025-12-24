La relación tóxica entre PP y Vox marca un 2026 de urnas para nueve millones de españoles: Aragón, Castilla y León y Andalucía se juegan su estabilidad política

Lo que comenzó en Extremadura continuará en el año nuevo, con gobiernos sin mayoría absoluta, presupuestos bloqueados y una relación cada vez más inestable entre ambos partidos
| etiquetas: españa , partido popular , vox , dependencia , elecciones , comunidades
El PP viene directamente de la dictadura franquista, fundada por esta recua:
Manuel Fraga Iribarne
Ministro de Información y Turismo (1962–1969)
Ministro de la Gobernación (Interior) en 1975
Laureano López Rodó
Ministro de Planificación y Desarrollo (1965–1973)
Federico Silva Muñoz
Ministro de Obras Públicas (1965–1970)
Gonzalo Fernández de la Mora
Ministro de Obras… » ver todo el comentario