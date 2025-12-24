edición general
La relación tóxica entre PP y Vox marca un 2026 de urnas para nueve millones de españoles: Aragón, Castilla y León y Andalucía se juegan su estabilidad política

Lo que comenzó en Extremadura continuará en el año nuevo, con gobiernos sin mayoría absoluta, presupuestos bloqueados y una relación cada vez más inestable entre ambos partidos

HeilHynkel #2 HeilHynkel
A ver ... sinceramente ¿alguien de verdad se piensa que POX tiene problemas para pactar entre ellos?

El PP viene directamente de la dictadura franquista, fundada por esta recua:
Manuel Fraga Iribarne
Ministro de Información y Turismo (1962–1969)
Ministro de la Gobernación (Interior) en 1975
Laureano López Rodó
Ministro de Planificación y Desarrollo (1965–1973)
Federico Silva Muñoz
Ministro de Obras Públicas (1965–1970)
Gonzalo Fernández de la Mora
Ministro de Obras Públicas (1970–1973)
kipper #3 kipper
#2 De hecho, en el PP están haciendo gestiones para incorporar a los expulsados de Vox.
SMaSeR #7 SMaSeR
#2 Con una parte del PP son como hermanos desde luego..., pero recordemos que, aunque ahora no tengan el poder del partido, también están ahí los liberales económicos que chocan directamente con VOX.
luspagnolu #5 luspagnolu
A mí, por ejemplo, me resultan muy graciosas las declaraciones del muy moderado Juanma Moreno cuando dice que, si pierde la mayoría, habría nuevas elecciones porque no quiere gobernar con VOX cuando fue él el primer político español en meterlos en las instituciones.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Si, como Guardiola en Extremadura, que ya esta negociando solo a tope con ellos, otra mentira en el ADN de los peperos
Forestalx
Las tres van a terminar igual, gobernadas por PP y Vox de una o de otra manera.
Quel #4 Quel
No se porque se habla de "inestabilidad política" que se viene, como si hubiese habido estabilidad alguna en los últimos años. Ha habido tanta "estabilidad política" que no se han podrido ni presentar unos PGE.
