Dirigidos a personas de edad avanzada (más de 80 años) en China, descubrimos que las personas que seguían una dieta vegetariana tenían una menor probabilidad de convertirse en centenarios en comparación con los omnívoros, lo que subraya la importancia de una dieta equilibrada y de alta calidad con una composición de alimentos de origen animal y vegetal para una longevidad excepcional, especialmente en las personas de mayor edad con bajo peso.