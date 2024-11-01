Relación entre la dieta vegetariana y la probabilidad de convertirse en adultos centenarios [ENG]

edición general
Dirigidos a personas de edad avanzada (más de 80 años) en China, descubrimos que las personas que seguían una dieta vegetariana tenían una menor probabilidad de convertirse en centenarios en comparación con los omnívoros, lo que subraya la importancia de una dieta equilibrada y de alta calidad con una composición de alimentos de origen animal y vegetal para una longevidad excepcional, especialmente en las personas de mayor edad con bajo peso.

DayOfTheTentacle
vivir así no es vivir! xD
silvano.jorge
#1 #3 Ni para leer la entradilla...
DayOfTheTentacle
#7 cierto... mea culpa.
YSiguesLeyendo
productos cancerígenos de origen vegetal? (SILENCIO) pues eso!
vGeeSiz
100 años de sufrimiento, tristeza y depresión
Tensk
#3 100 años de lechuguidad.
devilinside
#12 Siempre puede ser peor. 100 años de brocolidad
pcaro
Como se podía imaginar. No somos koalas
ur_quan_master
#4 Opa! Yo viacé un corrá!
burgerconqueso
tiene sentido, nadie aguanta 100 años de Tofu y de Vegiburgers… antes se aburren de la vida xD xD xD
wachington
La dieta vegetariana tiene relación con llegar a vegetariano y también con tener calidad de vida.
Febrero2034
cicuta
Juantxi
Creo que hay que comer de todo con moderación, fijando limitaciones saludables, dependiendo de la edad y la salud. Pero seguro que no sano ser maximalistas, conozco a gente que no toma ninguna grasa no aceite, ni de oliva virgen extra, no saben lo que se pierde y como les va a quedar el cerebro en unos años...
