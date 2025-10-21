Reino Unido envía tropas a Israel para ayudar a "supervisar" el alto el fuego en Gaza

Reino Unido ha enviado tropas a Israel para ayudar a los esfuerzos internacionales de "supervisar" el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, accediendo así a una solicitud de la Administración de Donald Trump, que ha elaborado el plan para el futuro del enclave que ha recibido el visto bueno de gran parte de la comunidad internacional.
| etiquetas: gaza , israel , conflicto , medio oriente , reino unido
Israel lanzó "153 toneladas de bombas" en Gaza y acusó a Hamas de violar la tregua
www.pagina12.com.ar/867304-israel-lanzo-153-toneladas-de-bombas-en-gaz
O sea que vovlemos a la asimetria de las ultimas decadas, donde un palestino lanza una piedra, e Israel se considera autorizado a responder matando a decenas, porque el derecho a defenderse y toda esa mierda que solamente sigue repitiendo la gente sin escrupulos ni humanidad ni decencia alguna.