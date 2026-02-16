Reino Unido anuncia medidas para proteger a los menores del contenido ilegal en Internet

El Gobierno británico ha anunciado este domingo una "ofensiva" contra las empresas tecnológicas para proteger a los menores de edad del contenido ilegal en Internet, incluido contenido "malicioso" generado con inteligencia artificial. "Ninguna plataforma tiene barra libre", ha advertido el primer ministro británico, Keir Starmer, que ha adelantado que los padres y tutores tendrán "más claridad y apoyo" frente a las "potentes plataformas, diseños adictivos y tecnologías cambiantes".
| etiquetas: redes sociales , reino unido , protección , menor
Y así como ocurrencia, que cualquier contenido generado por IA tenga por ley una marca de agua bien gorda cubriendo más del 50% de contenido diciendo que es generado por IA.
No sé, por exponer ideas locas...
Libertades? cuál? anda ya