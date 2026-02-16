edición general
Reino Unido anuncia medidas para proteger a los menores del contenido ilegal en Internet

El Gobierno británico ha anunciado este domingo una "ofensiva" contra las empresas tecnológicas para proteger a los menores de edad del contenido ilegal en Internet, incluido contenido "malicioso" generado con inteligencia artificial. "Ninguna plataforma tiene barra libre", ha advertido el primer ministro británico, Keir Starmer, que ha adelantado que los padres y tutores tendrán "más claridad y apoyo" frente a las "potentes plataformas, diseños adictivos y tecnologías cambiantes".

#5 asgard_gainsborough
Más que prohibir contenidos, ¿qué tal si, al verse que el contenido es ilegal, se lleva al juez, por vía rápida, y si procede, se tumba el contenido y se multa al propietario de la IP?
Y así como ocurrencia, que cualquier contenido generado por IA tenga por ley una marca de agua bien gorda cubriendo más del 50% de contenido diciendo que es generado por IA.
No sé, por exponer ideas locas...
janatxan #3 janatxan *
Todo vale si pones un "por los niños" detras o delante. Y el que dude o discrepe ya tiene una diana sobre su cabeza.
bacilo #4 bacilo
Que disgustazo va a pillar Elon.
ElBeaver #6 ElBeaver
En el país, tener televisión implica pagar 150 libras, la uses o no, bajo amenaza de prisión.
#1 DatosOMientes
¿Qué nueva limitación de nuestras libertades se escuda ahora en la protección de los niños? ¿Pero es que nadie va a pensar en los niños?
Yonny #2 Yonny
#1

Libertades? cuál? anda ya
