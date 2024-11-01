La regularización de migrantes enfrenta a las derechas con la Iglesia: “Están más con el demonio que con los pobres”

Vox, Falange y los sectores más ultras del catolicismo patrio tildan de “traición” el apoyo de los obispos a la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno, mientras que el PP se desmarca de una iniciativa que apoyó en su día
"Pues tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, necesité ropa y me vestiste, estuve enfermo y me cuidaste, estuve preso y me visitaste."
Entonces el justo responderá, "Señor, ¿cuándo os vimos hambriento y os dimos de comer, cuándo os vimos sediento y dimos de beber?¿Cuándo… » ver todo el comentario