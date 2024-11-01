edición general
La regularización de migrantes enfrenta a las derechas con la Iglesia: “Están más con el demonio que con los pobres”

Vox, Falange y los sectores más ultras del catolicismo patrio tildan de “traición” el apoyo de los obispos a la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno, mientras que el PP se desmarca de una iniciativa que apoyó en su día

No es habitual que la iglesia siga las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pero esta vez lo están haciendo. Aquí lo que se puede leer en Mateo, 25:35-40:

"Pues tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, necesité ropa y me vestiste, estuve enfermo y me cuidaste, estuve preso y me visitaste."
Entonces el justo responderá, "Señor, ¿cuándo os vimos hambriento y os dimos de comer, cuándo os vimos sediento y dimos de beber?¿Cuándo…   » ver todo el comentario
ilusos: esa Iglesia y todo su rebaño sabemos todos perfectamente lo que han votado, votan y seguirán votando. así que enfrentamiento cero. es más una cuestión pecuniaria, pues sabemos cuánta pasta se deja el Estado en organizaciones ligadas a la Iglesia Católica que se ocupan de atender a las personas migrantes. por eso no pueden aparecer públicamente como contrarias a esta regularización. pero ya sabemos qué papeleta echan "secretamente" en las urnas cada vez que hay elecciones. por…   » ver todo el comentario
