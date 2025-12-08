edición general
El regreso a Ceuta de Lubna, la última viuda española del Estado Islámico: en libertad provisional pero "con las mismas convicciones" con las que se fue

Acaba de ser repatriada junto a su hijo desde Siria, donde vivía en un campo de detención desde la muerte de su marido, combatiente francés del ISIS

Torrezzno
"Una fuente de la seguridad del Estado consultada por este suplemento sostiene que Lubna llega "con las mismas convicciones" con las que se marchó, tras años en un entorno donde "se retroalimentaban unos a otros" en el discurso del califato."

Debe de ser meneante xD xD
pozz
Un error garrafal, esa miserable terrorista nunca debió ser repatriada... y encima en libertad provisional, menudo jodido chiste de justicia/leyes que tenemos en este pais que libera a una terrorista para que ande libremente por las calles, aunque sea de forma provisional :palm:
exeware
#2 tenemos candidatos a presidente que han ido a abrazarse con genocidas... y te preocupa esta mujer?
Prusianodelsur
La versión ultra católica de esta chica que se fue a Siria a luchar por el califato islámico sería una señora muy del Opus que va mucho a misa, dos veces al año a retiros espirituales, que está en el coro de su parroquia y que ve mucho 13 TV y escucha Radio María

El musulmán medio es en su versión cristiana un opusino
El musulmán radical directamente no tiene versión cristiana

Hasta que no entendáis eso la izquierda seguirá hundiéndose en Europa

Tengo un amigo con madre del Opus, una…   » ver todo el comentario
UNX
#3 He leído sobre las ideas de nacionalistas cristianos en EEUU que se acercan mucho al ISIS, como pedir ejecuciones públicas televisadas o mandar a la Guardia Nacional a retirar el derecho a voto a las mujeres.
Cualquier religión puede usarse para justificar lo injustificable.

Dicho esto, esta mujer está mejor en una cárcel Siria.
