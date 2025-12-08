·
5868
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
5622
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4607
clics
El colapso de la AMOC provocaría una sequía extrema en Europa
3704
clics
Así es el Google Maps de la historia: un fascinante mapa interactivo para entender guerras, fronteras y civilizaciones
3072
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
más votadas
824
Ribera Salud: Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira: "Lo de Torrejón no es aislado. Es el 'modus operandi' de las concesiones sanitarias privadas"
286
"Dos joyas. Ella y él": Óscar Puente sobre el jefe antidroga de Valladolid detenido por quedarse con parte de los alijos de droga y su mujer concejal del PP
455
Las fuerzas de Israel irrumpen en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este e incautan material
638
Esther Palomera sugiere que el PP filtró asuntos que acabaron con Cifuentes cuando se negó a seguir pagando la deuda de Quirón
287
Una niña de un año, asesinada por un francotirador israelí en Gaza este fin de semana
1
meneos
6
clics
El regreso a Ceuta de Lubna, la última viuda española del Estado Islámico: en libertad provisional pero "con las mismas convicciones" con las que se fue
Acaba de ser repatriada junto a su hijo desde Siria, donde vivía en un campo de detención desde la muerte de su marido, combatiente francés del ISIS
|
etiquetas
:
regreso
,
ceuta
,
lubna
,
última
,
viuda
,
española
,
estado
,
islámico
1
0
0
K
20
actualidad
5 comentarios
#1
Torrezzno
"Una fuente de la seguridad del Estado consultada por este suplemento sostiene que Lubna llega "con las mismas convicciones" con las que se marchó, tras años en un entorno donde "se retroalimentaban unos a otros" en el discurso del califato."
Debe de ser meneante
Debe de ser meneante
1
K
27
#2
pozz
Un error garrafal, esa miserable terrorista nunca debió ser repatriada... y encima en libertad provisional, menudo jodido chiste de justicia/leyes que tenemos en este pais que libera a una terrorista para que ande libremente por las calles, aunque sea de forma provisional
0
K
7
#4
exeware
#2
tenemos candidatos a presidente que han ido a abrazarse con genocidas... y te preocupa esta mujer?
0
K
10
#3
Prusianodelsur
*
La versión ultra católica de esta chica que se fue a Siria a luchar por el califato islámico sería una señora muy del Opus que va mucho a misa, dos veces al año a retiros espirituales, que está en el coro de su parroquia y que ve mucho 13 TV y escucha Radio María
El musulmán medio es en su versión cristiana un opusino
El musulmán radical directamente no tiene versión cristiana
Hasta que no entendáis eso la izquierda seguirá hundiéndose en Europa
Tengo un amigo con madre del Opus, una…
» ver todo el comentario
0
K
6
#5
UNX
#3
He leído sobre las ideas de nacionalistas cristianos en EEUU que se acercan mucho al ISIS, como pedir ejecuciones públicas televisadas o mandar a la Guardia Nacional a retirar el derecho a voto a las mujeres.
Cualquier religión puede usarse para justificar lo injustificable.
Dicho esto, esta mujer está mejor en una cárcel Siria.
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
