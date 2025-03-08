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Regresan al país 18 peruanos reclutados por Rusia para la guerra

Regresan al país 18 peruanos reclutados por Rusia para la guerra

La Cancillería informó este sábado que un grupo de 18 peruanos capturados por Rusia con ofertas laborales supuestamente engañosas para ser enviados al frente de guerra con Ucrania retornarán a Perú en los próximos días, tras las demandas de sus familias, que piden la repatriación de sus allegados. Así lo señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado: “En el transcurso de las últimas dos semanas se ha logrado concretar de manera exitosa el retorno al Perú de dieciocho connacionales que se presentaron a la sección consular...

| etiquetas: perú , rusia , reclutamiento , ucrania , guerra
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10 comentarios
5 1 0 K 83 actualidad
Comentarios destacados:    
Spirito #5 Spirito *
#1 #2 Ucrania no los devuelve. :roll:

De hecho, ni a las viudas y huérfanos de los suyos les paga nada.

Cc: #3
1 K -1
cosmonauta #1 cosmonauta
Y los que faltarán.
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Pertinax #2 Pertinax *
#1 En la última semana han interpuesto denuncias familiares de 135 peruanos y este viernes la Fiscalía de Perú ha abierto investigaciones por presunta trata de personas tras conocerse que los peruanos firmaron contratos para ir a trabajar en Rusia en puestos de seguridad u otros, y una vez allí les han quitado el pasaporte y los han enviado a la primera línea de combate en Ucrania.

El Ejecutivo peruano ha pasado a la Embajada de Rusia en Lima una lista de peruanos que se encuentran en la zona de conflicto, pidiendo que “brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud”.
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#6 Edwin.r
#2 a ver, a poco espabilado que seas esa oferta de trabajo huele muy mal, hay que estar muy desesperado. Ya salió la noticia de una rusa que reclutaba africanos prometiendo trabajar en fábricas y luego ella se quedaba con las primas por alistarse xD
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Pertinax #9 Pertinax *
#6 Al parecer, los reclutadores son peruanos, incluso les entrevistaban y toda la parafernalia, y les embarcaban desde allí personalmente con el pasaje pagado. Sus buenas comisiones putinescas se llevarían. No es que se plantasen por sí mismos en la Plaza Roja con un qué hay de lo mío.
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#4 Abajo
Probablemente irían de mercenarios y una vez allí se dieron cuenta que no era como se habían imaginado.
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antesdarle #10 antesdarle
#4 me parece de ser bastante ingenuo creer que todos los extranjeros que combaten en ese guerra son mercenarios. Es una forma muy simplista de ver la vida pero si así eres feliz
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Dramaba #7 Dramaba
Enteros o a trozos?
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antesdarle #8 antesdarle
bueno si hubiesen muerto Putin les hubiese mandado una picadora de carne como ya ha hecho antes
amp.elmundo.es/internacional/2025/03/08/67cc43f0fdddff0a138b4572.html
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menéame