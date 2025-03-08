Regresan al país 18 peruanos reclutados por Rusia para la guerra

La Cancillería informó este sábado que un grupo de 18 peruanos capturados por Rusia con ofertas laborales supuestamente engañosas para ser enviados al frente de guerra con Ucrania retornarán a Perú en los próximos días, tras las demandas de sus familias, que piden la repatriación de sus allegados. Así lo señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado: “En el transcurso de las últimas dos semanas se ha logrado concretar de manera exitosa el retorno al Perú de dieciocho connacionales que se presentaron a la sección consular...
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De hecho, ni a las viudas y huérfanos de los suyos les paga nada.
Cc: #3
El Ejecutivo peruano ha pasado a la Embajada de Rusia en Lima una lista de peruanos que se encuentran en la zona de conflicto, pidiendo que “brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud”.
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